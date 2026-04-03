Jeevan Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం.. బీఆర్ఎస్ గూటికి జీవన్ రెడ్డి.. మూహూర్తం ఫిక్స్.!.

Jeevan reddy joins in brs party:  బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటి అయ్యాక దీనిపై కీలక ప్రకటన వెలువడుతుందని ప్రచారం జరుగుతుంది. మొత్తంగా జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరిన తర్వాత రాజకీయాలు మరింత హాట్ గా మారుతాయని తెలుస్తొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 04:53 PM IST
  • బీఆర్ఎస్ లోకి జీవన్ రెడ్డి..
  • కేటీఆర్ భేటి తర్వాత ప్రకటన..?..

Jeevan reddy to joins officially in brs party on 13 April: మాజీ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ గూటికి చేరడానికి తేదీ కూడా ఫిక్స్ అయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గత నెల 25వ తేదీన కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవన్ రెడ్డి రాజీనామా చేశారు. 40 ఏళ్లపాటు పార్టీతో  ఉన్న తన అనుబంధాన్ని తెంచుకున్నారు. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ బుజ్జగింపులపై కూడా  జీవన్ రెడ్డి ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా ఆయన బీఆర్ఎస్ లోకి చేరడం రాజకీయాల్లో మరో సంచలంగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇప్పటికే బీజేపీలోకి జీవన్ రెడ్డిని చేర్చుకొవడంకు పార్టీ నేతలు ఆసక్తి చూపించిన జీవన్ రెడ్డి మొగ్గు చూపలేదు.

ఈ క్రమంలో జీవన్ రెడ్డి ఏప్రిల్ 13న బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరుతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనను అధికారికంగా ఆహ్వానిస్తారని తెలుస్తొంది.  మరోవైపు జీవన్ రెడ్డిని బీఆర్ఎస్ లోకి చేర్చుకున్నాక ఫ్లీనరీని జగిత్యాలలో ఏర్పాటు చేయాలని బీఆర్ఎస్ యోచిస్తుంది.

జీవన్ రెడ్డిలాంటి సీనియర్, నిఖార్సైన, నిబద్దతల గల సీనియర్ నేతలు పార్టీలోకి వస్తే క్యాడర్ మరింత  పటిష్టంగా, రెట్టింపు జోష్ తో ముందుకు వెళ్లవచ్చని బీఆర్ఎస్ పావులు కదుపుతుంది.  

మొత్తంగా ఈ నెల 7న కేటీఆర్ భేటి తర్వాత దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడుతుందని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగారు. ప్రజలు సీఎం రేవంత్ దిగిపోవాలని, ఆయన పాలన పట్ల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని జీవన్ రెడ్డి తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు.  

గతంలో కేసీఆర్ పాలనపై వ్యతిరేకతతోనే ప్రజలు కాంగ్రెస్‌కు ఓటేశారని, కానీ ఇప్పుడు అదే తరహా అసంతృప్తి రేవంత్ ప్రభుత్వంపై కన్పిస్తుందన్నారు. అంతేకాకుండా తన  రాజకీయ ఎదుగుదలను అడ్డుకునేందుకే నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీలో జాప్యం చేశారని జీవన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

