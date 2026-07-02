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జగిత్యాల ప్రగతి పథం.. చల్గల్‌లో కేంద్రీయ విద్యాలయం.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కీలక ప్రకటన..!

Jagtial Kendriya Vidyalaya: కేంద్రీయ విద్యాలయం (KV) ఏర్పాటకు జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్  ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నామని.. కొన్ని కారణాల వల్ల ఏర్పాటుకు ఆలస్యం జరిగింది నిజామేనని అన్నారు. అంతేకాకుండా మీడియాతో జగిత్యాల జిల్లాకు సంబంధించిన వివిధ అంశాల గురించి మాట్లాడారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:09 PM IST
జగిత్యాల ప్రగతి పథం.. చల్గల్‌లో కేంద్రీయ విద్యాలయం.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కీలక ప్రకటన..!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగిత్యాల ప్రగతి పథం.. చల్గల్‌లో కేంద్రీయ విద్యాలయం.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కీలక ప్రకటన..!
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