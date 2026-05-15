/Jagtial: కేంద్రీయ విద్యాలయం ఎవరి వల్ల ఆగుతోంది? సంజయ్ కుమార్ కౌంటర్.. అరవింద్ అటాక్!

Jagtial Kendriya Vidyalaya Row Telugu News: జగిత్యాల జిల్లాకు మంజూరైన కేంద్రీయ విద్యాలయం ఇప్పుడు రాజకీయాలకు ఒక కీగా మారింది.. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాల్సిన పాఠశాల భవనంతో పాటు స్థల వివాదంలో చిక్కుకొని ప్రజాప్రతినిధుల మద్యం మాటల యుద్ధానికి దారితీస్తూ వస్తోంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ తో పాటు నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ మధ్య ఈ వివాదం ముదరడంతో జిల్లా రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వీరిద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం ఎందుకు? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
చలిగల్ గ్రామ శివారులో కేంద్రీయ విద్యాలయానికి కేటాయించిన స్థల విషయంలో ఏర్పడిన ఓ చిన్న సమస్య వీరిద్దరి మధ్య రణ రంగానికి దారితీసింది. ఈ స్థలాన్ని ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ అడ్డుకుంటున్నారని.. ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ఆరోపిస్తున్నారు. కేంద్రం పాఠశాలను మంజూరు చేసినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఉద్దేశపూర్వకంగానే స్థలం కేటాయింపులు జాప్యం చేస్తున్నారని ఆయన బండి పడ్డారు. దీనికి నిరసనగా జగిత్యాలాలు భారీ దీక్ష చేపట్టబోతున్నట్లు ఎంపీ ప్రకటించడం సంచలనంగా మారింది..
ఎంపీ ఆరోపణలను ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కొన్ని కీలక అంశాలను లేవనెత్తారు.. చలిగల్ వాలెంటరీ స్థలం ఇరిగేషన్ శాఖ పరిధిలో ఉందని.. దానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు మంత్రి స్థాయిలో జరుగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఐదేళ్లుగా జిల్లా అభివృద్ధిని పట్టించుకోని ఎంపి.. ఇప్పుడు కేవలం రాజకీయాల కోసమే తనను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.. స్థల కేటాయింపుకు సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని.. వాటిని పరిష్కరించాల్సింది పోయి తనపై బురద జల్లడం సరికాదని ఆయన అన్నారు..
కేంద్రీయ విద్యాలయం రాకూడదని నేనెందుకు అనుకుంటాను.. ఎంపీ గారు తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి నాపై అసత్య ప్రసారం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ అన్నారు. ప్రజా ప్రతినిధుల మధ్య నడుస్తున్న ఈ వార్ వల్ల అసలు నష్టపోయేది విద్యార్థులేనని అక్కడి మేధావులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే తరగతులు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. భవన నిర్మాణానికి పునాది పడకపోవడంపై యువత సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఎంపీ అరవింద్ దీక్షకు సిద్ధమవుతుండడంతో పోలీసులు జగిత్యాలలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసే యువచనలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook