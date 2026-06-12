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Jagtial: జగిత్యాల మామిడికి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్.. రైతు సదస్సులో కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు!

Kavitha Praises Jagtial Mangoes: జగిత్యాల మామిడికి నేషనల్‌తో పాటు ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉందని TRS అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు.. నల్గొండ లోని నిర్వహించిన రైతులకు సంబంధించిన సమావేశంలో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని.. జగిత్యాల మామిడి రకాల సంబంధించిన విశిష్టతను తెలిపారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:48 PM IST
Jagtial: జగిత్యాల మామిడికి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్.. రైతు సదస్సులో కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగిత్యాల మామిడికి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్.. రైతు సదస్సులో కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు!
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