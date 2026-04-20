  kcr Jagtial meeting: జీవన్ రెడ్డి చేరికకు హరీష్ రావు వ్యతిరేకం.. కేసీఆర్ సభవేళ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs mla Sanjay kumar fires on brs kcr: జీవన్ రెడ్డి పార్టీలో చేరడం హరీష్ రావుకు ఇష్టంలేదని  జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్  కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా దీనిపై  మంత్రి  అడ్లూరి లక్ష్మణ్  కూడా మాట్లాడటం తెలంగాణ రాజకీయల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:29 PM IST
kcr Jagtial meeting: జీవన్ రెడ్డి చేరికకు హరీష్ రావు వ్యతిరేకం.. కేసీఆర్ సభవేళ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jagtial mla Sanjay kumar slams on brs kcr amid public meeting: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జీవన్ రెడ్డి అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా జీవన్ రెడ్డి 40 ఏళ్ల తన కాంగ్రెస్ తో ఉన్న జర్నీని వదిలేసి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరబోతున్నారు. ఈ సభను బీఆర్ఎస్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆగమేఘాల మీద ఢిల్లీకి వెళ్లడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరడం హరీష్ రావుకు ఇష్టంలేదని జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సైతం బీఆర్ఎస్ లో వర్గపోరు ఎక్కువైందని అన్నాడు. హరీష్ రావు ఢిల్లీ పర్యటన వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటో చెప్పాలని కేటీఆర్, కేటీఆర్ లను కోరారు. తుమ్మల నాగేశ్వర రావు సైతం దీనిపై  రియాక్ట్ అయి అసలు బీఆర్ఎస్ లో ఏంజరుగుతుందన్నారు. ఈ క్రమంలో జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ..

బీఆర్ ఎస్ సభ అంటూ భారీగా ప్రచారం చేసి జీవన్ రెడ్డి సభకు చిన్న గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేశారన్నారు. చాలామంది బీ ఆర్ ఎస్ శ్రేణులు ఆయన  చేరికను వ్యతిరేకూస్తున్నారని మాట్లాడారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టిన వారిని ఉరి తీయాలని గతంలో జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యల్ని  గుర్తు చేశారు. జీవన్ రెడ్డిది  ఐరన్ లెగ్ అని నానుడి ఉందన్నారు. ఆయన గెలిచిన చాలా సందర్బాలలో కాంగ్రెస్ అధికారం లోకి రాలేదన్నారు.

జీవన్ రెడ్డి చేరికను హరీష్ రావు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారన్నారు. ఆయన ఢిల్లీ ఎందుకు వెళ్తున్నారని మండిపడ్డారు. హరీష్ రావు అనుచర ఎం ఎల్ ఎ లు కూడా ఆయన రాకను వ్యతిరేకంగా ఉన్నారన్నారు. హరీష్ రావు లేకుండా ఒక సభ ఇంత పెద్దమొత్తంలో ఎప్పుడూ జరిగింది లేదన్నారని బీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. మరోవైపు హరీష్ రావు బీజేపీ నాయకులతో చర్చించడానికి ఢిల్లీకి వెళ్లారని  సామాజిక మాధ్యమాల్లో వార్తలు వస్తున్నాయన్నారు. మేడి గడ్డ పర్యటన ఈ రోజు నిర్ణయించిందికాదన్నారు. బీఆర్ఎస్ వ్యాఖ్యలు అసత్యమన్నారు.

ప్రతి చెరువుకు నేను నీళ్ళు నింపించామన్నారు. అభివృద్ధి కొరకు  ముఖ్యమంత్రిని కలిసినప్పుడు మేడి గడ్డ గురించి  చెప్పారన్నారు. జీవన్ రెడ్డి నీ వ్యక్తిగతంగా  విమర్శించలేదని, రాజకీయం కొరకు కాకుండా అభివృద్ధి కొరకు మాత్రమే ఆలోచిస్తానని జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో అవకతవకలపై విచారణ  నిమిత్తం ఏర్పాటైన జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను సవాల్ చేస్తు బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తీర్పు ఏప్రిల్ 22న రానుంది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

