/జగిత్యాల మునిసిపాలిటీలో భారీ కుంభకోణం.. ఏకంగా కమిషనర్ సంతకం ఫోర్జరీ!

Jagtial Municipal Scam Latest News: జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో మరో అక్రమ వ్యవహారం బట్టబయలైంది.. నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి.. ఏకంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ సంతకాన్నే ఫోర్జరీ చేసిన ఉదంతం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఆన్లైన్ విధానం అమలులో ఉన్నప్పటికీ.. కావాలనే హార్డ్ కాపీల విధానాన్ని తెరపైకి తెచ్చి.. ఈ భారీ అక్రమాలకు తెరలేపినట్లు తెలుస్తోంది.
నకిలీ పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్..
మున్సిపల్ పరిధిలోని 3-5-128 ఇంటి నంబర్పై సమిండ్ల మల్లయ్య పేరుతో రికార్డులు ఉన్నాయి. ఈ ఇంటికి 2011-12 నుంచి 2026-27 వరకు రూ.52,356 ఆస్తి పన్ను బకాయి ఉంది. అయితే, ఈ ఇంటిని మ్యూటేషన్ ద్వారా విభజించి.. మల్లయ్య వారసులైన రాజేష్, గంగరాజంల పేరిట గత జూన్ 25న పార్టిషన్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. ఆన్లైన్లో భారీగా పన్ను బకాయిలు చూపిస్తున్నప్పటికీ.. ఈ మ్యూటేషన్ ప్రక్రియ ఎలా పూర్తయిందనేది ఇప్పుడు మిస్టరీగా మారింది. సదరు భవనం 40 ఏళ్ల నాటిదని పేర్కొంటూ.. పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు ఒక నకిలీ హార్డ్ కాపీని సృష్టించారు.
గుట్టురట్టు చేసిన కమిషనర్..
2019 నుంచి ఇండ్ల అసెస్మెంట్ రికార్డులను ఆన్లైన్లో పరిశీలించి.. ఆమోదించే స్మార్ట్ విధానం అమలవుతోంది. కానీ, ఇటీవల రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం హార్డ్ కాపీలు కూడా సమర్పించాలనే కొత్త నిబంధనను అధికారులు తెరపైకి తెచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే సదరు ఇంటి యజమానికి సంబంధించిన హార్డ్ కాపీని రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయ సిబ్బంది మున్సిపల్ కమిషనర్కు చూపించడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ కాపీపై ఉన్న సంతకం తనది కాదని కమిషనర్ గుర్తించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆన్లైన్ విధానాన్ని పక్కనబెట్టి.. హార్డ్ కాపీల ప్రతిపాదన ఎందుకు తెచ్చారని జిల్లా ఉన్నతాధికారులు సైతం మున్సిపల్ యంత్రాంగాన్ని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.
డాక్యుమెంట్ రైటర్ల హస్తం..
రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో చక్రం తిప్పుతున్న డాక్యుమెంట్ రైటర్ల పాత్రపై బలంగా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. లంచాలకు అలవాటుపడి.. ప్రజాప్రతినిధుల ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి ఈ ఫోర్జరీకి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. సదరు ఇంటి యజమానులు ఒక ప్రముఖ ప్రజాప్రతినిధికి ముఖ్య అనుచరులు కావడంతో ఈ వ్యవహారం వెనుక పెద్ద తలకాయల హస్తం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. కేవలం ఈ ఒక్క ఇంటి విషయంలోనే కాకుండా.. మరికొన్ని ఇండ్ల విషయంలోనూ ఇలాగే ఫోర్జరీ సంతకాలతో రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయా అనే కోణంలో సమగ్ర విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది.
పోలీసు ఫిర్యాదుకు సిద్ధమైన కమిషనర్..
తన సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేయడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన మున్సిపల్ కమిషనర్.. బాధ్యులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. స్మార్ట్ సిస్టమ్ను కాదని.. అక్రమార్కులకు వరంగా మారిన హార్డ్ కాపీల విధానాన్ని తీసుకురావడం వల్లే ఈ అక్రమాలు జరిగాయని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం ఈ కుంభకోణంపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
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