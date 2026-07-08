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జగిత్యాల మునిసిపాలిటీలో భారీ కుంభకోణం.. ఏకంగా కమిషనర్ సంతకం ఫోర్జరీ!

Jagtial Municipal Scam: జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో భారీ ఫోర్జరీ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. ఆన్‌లైన్ విధానాన్ని పక్కనబెట్టి.. హార్డ్ కాపీల ద్వారా ఏకంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ సంతకాన్నే ఫోర్జరీ చేసి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసిన ఉదంతం కలకలం రేపుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:44 AM IST
జగిత్యాల మునిసిపాలిటీలో భారీ కుంభకోణం.. ఏకంగా కమిషనర్ సంతకం ఫోర్జరీ!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగిత్యాల మునిసిపాలిటీలో భారీ కుంభకోణం.. ఏకంగా కమిషనర్ సంతకం ఫోర్జరీ!
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