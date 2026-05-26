/Jagtial: రికార్డుల్లేవు.. తిరగని బండ్లకు డీజిల్ బిల్లులు.. జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో విస్తుపోయే అక్రమాలు!

Jagtial Municipality Scam Latest News: జగిత్యాల (JGTL) మున్సిపాలిటీలో గత కొన్ని ఏళ్లుగా సాగుతున్న అక్రమాలతో పాటు నిధుల దుర్వినియోగం బట్టబయలవుతున్నాయి. బల్దియాలో చోటుచేసుకున్న అవినీతి అక్రమాలపై ఏసీబీతో పాటు జిలెన్స్ అధికారులు సంయుక్తంగా ప్రత్యేకమైన విచారణ ఇప్పుడు స్థానికంగా అధికారుల్లో చర్చనీయాశానికి దారి తీస్తోంది. లక్షల రూపాయాల ప్రజాధనాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తూ.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన పలువురు అధికారుల గుట్టు రట్టవుతుండటంతో మున్సిపల్ వర్గాల్లో వణుకు మొదలైన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఐదేళ్లలో ఐదుగురు కమిషనర్లు.. ఏకంగా కొంతమంది జైలుకు..
జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో పాలన ఎంత అస్తవ్యస్తంగా ఉందో.. చెప్పడానికి ఇక్కడి అధికారుల బదిలీలతో పాటు అరెస్టులే నిదర్శనంగా నిలుస్తూ వస్తున్నాయి. గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో పలువురు కమిషనర్లు ఇక్కడికి రావడంతో పాటు అవినీతి ఆరోపణలతో బదిలీపై వెళ్లడం జరిగిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే.. ఇదిలా ఉంటే మరికొందరు అధికారులు ఏకంగా ఏసీబీకి చిక్కి ఏకంగా జైలు ఊచలు లెక్కపెట్టడం బల్దియాలోని అవినీతి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. పాలకుల అండదండలు చూసుకుని.. అధికారుల చేతివాటం తోడై మున్సిపాలిటీని అవినీతి కూపంగా మార్చేశారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతూ వస్తున్నాయి.
రూ. 15 కోట్ల పనులకు రికార్డులే లేవు..
విజిలెన్స్ విభాగంలో జరిపిన ప్రత్యేకమైన విచారణలో ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పట్టణంలోని గత కోన్ని సంవత్సరాలు చేపట్టిన సుమారు రూ.15 కోట్ల విలువైన వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన ఎలాంటి రికార్డులతో పాటు ఆధారాలు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో రికార్డ్లో లేవని సంచారం.. పనులు చేయకుండానే కాగితాల్లో చూపించి బిల్లులు డ్రా చేస్తున్నారా? లేక నిధులను పూర్తిగా పక్కదారి పట్టించారా? అనే కోణంలో అధికారులు లోతుగా ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును కూడా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మున్సిపాలిటీని ముంచేసిన కుంభకోణాలు..
ఈ కుంభకోణంలో భాగంగా మున్సిపల్ వాహనాలకు కేటాయించే డీజిల్ వినియోగంలో భారీగా అవకతవకలు జరిగిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా తిరగని వాహనాలకు కూడా తిరిగినట్లు చూపిస్తూ లక్షల రూపాయల డీజిల్ బిల్లులు స్వాహా చేసిన్నట్లు సమాచారం.. కొంతమంది అధికారులు పట్టణంలో శానిటేషన్, మెయింటెనెన్స్ పేరుతో తప్పుడు బిల్లులు సృష్టించి ప్రభుత్వ ఖజానాకు కన్నం వేశారు. ఇలా ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. చాలా పనుల్లో ఇలాంటి మోసాలు జరిగిన్నట్లు తెలుస్తోంది. మున్సిపాలిటీకి చెందిన కొన్ని పాత వాహనాలతో పాటు విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాల రికార్డులు, రిజిస్టర్లు కార్యాలయం నుంచి మాయమవ్వడం వెనుక పెద్దల హస్తం ఉన్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతూ వస్తున్నాయి.
