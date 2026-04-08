Jagtial: జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో ACB పంజా.. ఐదేళ్లుగా వాహనాలు మాయం.. కోట్లలో పన్నుల గోల్‌మాల్!

Jagtial Municipality Scam: జగిత్యాల మున్సిపల్‌లో జరిగిన ఏసీబీ దాడుల్లో ఊహించని అక్రమాలు బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఐదేళ్లుగా కొన్ని వాహనాలు అదృశ్యమైనప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం చర్చినీ అంశానికి దారితీస్తోంది. అలాగే కోట్లలో పన్నులు గోల్మాల్ అయినట్లు సమాచారం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:19 PM IST

World Health Day 2026: వంద ఏళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించాలా? ప్రతిరోజూ ఇవి తప్పక చేయండి!
7
World Health Day 2026
World Health Day 2026: వంద ఏళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించాలా? ప్రతిరోజూ ఇవి తప్పక చేయండి!
EV Mechanic Course in India: ఈ కోర్స్‌ చేస్తే కోటీశ్వరులు అవుతామా? భలే లక్కీ ఛాన్స్ బ్రో..!
7
Career Guidance
EV Mechanic Course in India: ఈ కోర్స్‌ చేస్తే కోటీశ్వరులు అవుతామా? భలే లక్కీ ఛాన్స్ బ్రో..!
Jio 339 Recharge Plan: జియో కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్..మంత్ వ్యాలిడిటీతో ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్..దేశంలో చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్!
6
Jio New Plan 2026
Jio 339 Recharge Plan: జియో కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్..మంత్ వ్యాలిడిటీతో ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్..దేశంలో చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్!
Sachin Joshi Wife: హీరో సచిన్ జోషి గుర్తున్నాడా? ఆయన భార్య కూడా తెలుగు హీరోయినే! ఎవరో తెలుసా?
5
Sachin Joshi
Sachin Joshi Wife: హీరో సచిన్ జోషి గుర్తున్నాడా? ఆయన భార్య కూడా తెలుగు హీరోయినే! ఎవరో తెలుసా?
Jagtial Municipality Scam Latest News: జగిత్యాల్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో చోటుచేసుకున్న భారీ అవినీతి భాగవతాన్ని అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు రట్టు చేశారు.. గత కొద్ది రోజులుగా పురపాలక సంఘం రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన అధికారులు.. విత్తుకుపోయి నిజాలను వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా.. ప్రజాధనాన్ని పక్కదారి పట్టించిన అధికారులపై ఏసీబీ అధికారులు సీరియస్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. గత కొద్ది ఏళ్ల నుంచి ఎంతో మొత్తంలో అవినీతి బాగోతం నడుస్తున్నప్పటికీ.. ఇప్పుడు ఏసీబీ దాడులు జరగడం విశేషం.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

మున్సిపాలిటీ కి చెందిన ఆస్తులు నిర్వహణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు ఏసీబీ అధికారుల తనిఖీల్లో తేలింది. సుమారు ఐదేళ్ల క్రితమే మున్సిపాలిటీకి చెందిన ఒక ట్రాక్టర్ తో పాటు నాలుగు ఆటోలు మాయమైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ వాహనాలు ఏమయ్యాయి? ఎక్కడున్నాయి? అని కనీస సమాచారం కూడా రికార్డుల్లో లేకపోవడం గమనార్హంగా మారింది. ఐదేళ్లు గడుస్తున్న ఉన్నతాధికారులు వీటిపై ఫిర్యాదు చేయకపోవడం వెనక పెద్దల హస్తం ఉన్నట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి..

ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొడుతూ పన్నుల వసూళ్లు మున్సిపల్ సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శించారు. గత ఐదేళ్లుగా వాణిజ్య సముదాయాల నుంచి రావాల్సిన అద్దె బకాయాలను వసూలు చేయడంలో అధికారులు పూర్తిగా విఫలమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పట్టణంలోని ఏర్పాటు చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ బోర్డుల ద్వారా రావాల్సిన భారీ పన్ను ఆదాయాన్ని గాలికి వదిలేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అలాగే అద్దె భవనాలకు సంబంధించిన గత 18 ఏళ్లుగా రిటైన్డర్లు నిర్వహించకుండా పాత ధరలకే కొనసాగిస్తూ ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండి కొట్టారు..

Read more: Minister Sridhar Babu: తెలంగాణ ప్రజలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. తులం బంగారం పథకంపై మంత్రి కీలక ప్రకటన.. ఏమన్నారంటే..?..

పారిశుద్ధ్య వాహనాల నిర్వాహన పేరుతో అక్రమాలకు తెరలేపినట్లు తెలుస్తోంది. వాహనాలకు అవసరమైన డీజిల్ కోటాలో భారీ తేడాలు ఉన్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. దీంతోపాటు వాహనాల రిపేర్ల పేరిట భారీగా నకిలీ బిల్లులు సృష్టించి నిధులను డ్రా చేసినట్లు ఆధారాలు కూడా అధికారులు సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అసలు రిపేర్ చేయని వాహనాలకు కూడా ఖర్చు చూపించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ సోదాలతో జగిత్యాల మున్సిపల్ వర్గాల్లో ప్రకంపనాలు మొదలైనట్లు సమాచారం. అక్రమాలకు పాల్పడిన కిందిస్థాయి సిబ్బంది నుంచి ఉన్నత అధికారుల వరకు ఎవరిపై వేటు పడుతుందన్న భయం నెలకొంది. ఈ భారీ కుంభకోణం వెనక రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయంపై కూడా ఏసీబీ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Read more: Minister Sridhar Babu: తెలంగాణ ప్రజలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. తులం బంగారం పథకంపై మంత్రి కీలక ప్రకటన.. ఏమన్నారంటే..?..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

