Jagtial News: ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్టం: మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి..

Jeevan Reddy: ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్టమని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి అన్నారు. మృతి చెందిన ఆర్టీసీ కార్మికుడు శంకర్ గౌడ్ కుటుంబానికి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని, అలాగే కార్మికులందరికీ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 24, 2026, 05:40 PM IST

Jeevan Reddy News: రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె బాట పట్టడం దురదృష్టకరమని.. ఈ పరిస్థితికి ప్రభుత్వం మొండివైఖరి, నిర్లక్ష్యమే కారణమని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి విమర్శించారు. జగిత్యాల ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట కార్మికులు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరై.. తన పూర్తి మద్దతును ప్రకటించారు.  ఈ సందర్భంగా ఆయన కార్మికులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.

ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం రోడ్డు ఎక్కడ ప్రభుత్వ వైఫల్యమని జీవన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.. సమ్మె వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలిసిన.. కార్మికుల గోడును ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని.. చర్చల ద్వారా పరిష్కరించాల్సిన సమస్యలపై ఎలాంటి సమీక్ష లేకుండా.. కార్మికులను మానసిక శోభకు గురిచేస్తోందని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే తక్షణమే కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు జరపాలని డిమాండ్ కూడా చేశారు..

సమ్మె సమయంలో మృతి చెందిన కార్మికుడు శంకర్ గౌడ్ మరణం పట్ల జీవన్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఇది సహజ మరణం కాదని.. ప్రభుత్వ హత్యనని ఆయన ఆరోపించారు. శంకర్ గౌడ్ మృతి బాధాకరం.. ఆయన కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని.. మృతుని కుటుంబానికి దాదాపు కోటి రూపాయల ఎగ్జిగ్రేషియా ప్రకటించడంతోపాటు కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించాలని జీవన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు..

ఆర్టీసీ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం పక్కన పెడితే.. ఉన్న సంస్థను ప్రైవేటీకరించేందుకు ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తూ ఉందని జీవన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్టీసీని బలోపేతం చేయాల్సిన బాధ్యతలు ప్రభుత్వంపై ఉందని.. లాభనష్టాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కాపాడాలని కోరారు. ప్రైవేటీకరణ ఆలోచనలను విరమించుకోకపోతే.. రాబోయే రోజుల్లో ప్రజా ఆగ్రహాన్ని చూడక తప్పదని హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది.

నిరంతరాయంగా ప్రజలకు సేవలు అందించే ఆర్టీసీ కార్మికుల కష్టాలు వర్ణనాతీతమని.. వారి పోరాటానికి BRS పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. కార్మికులు అసలు అధైర్య పడవద్దని.. న్యాయం జరిగే వరకూ పోరాటం కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు కార్మిక సంఘాల నేతలతో పాటు స్థానిక నాయకులు, పెద్ద సంఖ్యలో ఆర్టీసీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

