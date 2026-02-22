Jagtial News: తిర్మని రమణ మృతి కేసులో వీడని చిక్కుముడి..ప్రమాదమా? లేదా ఇంకేదైనా ఉండొచ్చా?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jagtial Latest News: రాజకీయ నాయకుడు తిరుమణి రమణ మృతి వీడని మిస్టరీగా మారింది. అతను కాలువలోని కారులో శవమై కనిపించడం.. స్థానికంగా చర్చనీ అంశానికి దారితీస్తోంది. అసలు అతని మరణం వెనుక ఏదైనా మిస్టరీ ఉందా అనే కోణాల్లో పోలీసులు ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:47 PM IST

Jagtial Telugu News: జగిత్యాల జిల్లాలోని రాజకీయ నాయకుడు తిరుమని రమణ మృతి కేసు ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనంగా మారుతూ వస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా అదృశ్యమైన ఆయన.. మల్యాల మండలంలోని వరద కాలువలో కారుతో సహా క్షేమమే కనిపించడం ఇప్పుడు పలు అనుమానాలకు తావుతీస్తోంది. ఈ మిస్టరీ వెనుక క్రిప్టో కరెన్సీ పెట్టుబడులు ఉన్నాయా? లేక రాజకీయ కోణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే చర్చ విపరీతంగా సాగుతోంది. అసలు ఈ ఘటనకు వెనక ఏం జరిగి ఉంటుంది? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పెగడపల్లి మండలం శుద్దపల్లి గ్రామానికి చెందిన రమణ ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన ముఖ్యమైన పని ఉందని బయటికి వెళ్లారు.. రావలసిన డబ్బులు భారీగా ఉన్నాయని.. అవి తీసుకొని వస్తానని ఇంట్లో చెప్పి తన కారులో బయలుదేరారు.. అయితే మరిసటి రోజు ఉదయానికి కూడా అతను తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెంది పెగడపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు దీనిని మిస్సింగ్ కేసుగా నమోదు చేసి ప్రత్యేకమైన గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.  ఆదివారం ఉదయం మల్యాల వరద కాలువలో రమణ కారు పడి ఉండటాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు..

స్థానికులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ప్రత్యేకమైన పోలీసు బృందం క్రేన్ సహాయంతో కారును బయటకు తీశారు. కారు లోపల రమణ మృతదేహం లభ్యమైనది. అయితే, ఘటనా స్థలంలో కొన్ని అంశాలు పోలీసులను సైతం ఆలోచనలో పడేసాయి. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో కారు ఎయిర్ బెలూన్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి.. సాధారణంగా ఏదైనా తీవ్ర ప్రమాదం జరిగితేనే ఇవి తెరుచుకుని ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే రమణ ఇటీవలే కొన్ని రోజుల నుంచి క్రిప్టో కరెన్సీలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు సమాచారం అందులో పెద్ద మొత్తంలో నష్టం రావడంతో తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లు స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు. ఒకపక్క గత సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో రమణ అతి తక్కువ మెజారిటీతో ఓటమి పాలయ్యారు అప్పటి నుంచి ఆయన మానసిక వేదనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

రమణ కుమారుడు ప్రస్తుతం ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాలో ఉంటున్నట్లు సమాచారం.. అలాగే రమణకు స్థానికంగా మంచి పేరుంది.. ఆయన మరణ వార్త తెలియడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.. ఇది కేవలం ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణమా? లేక అప్పుల బాధతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? లేక ఎవరైనా హతమార్చి కాలువలో పడేశారా? అనే కోణాల్లో పోలీసులు లోతుగా ప్రత్యేకమైన విచారణ జరుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా క్లూస్ టీం సేకరించిన ఆధారాలు.. పోస్టుమార్టం నివేదిక వస్తేనే మరణం వెనక ఉన్న అసలు మిస్టరీ వీడే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

