/Jagtial: జగిత్యాలలో హీట్వేవ్ కంటే రాజకీయ వేడి ఎక్కువే!

Jagtial Political News: జగిత్యాల జిల్లాలో సూర్యుడు భగభగలతో పాటు రాజకీయ వాతావరణం కూడా రసవత్తరంగా మారుతోంది. రోహిణి కార్తె ఎండల తీవ్రత కంటే అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య సాగుతున్న సవాళ్లతో పాటు ప్రతి సవాళ్లతో జిల్లా రాజకీయం మరింత హీటెక్కుతోంది. ఒకవైపు రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలతో జనం అల్లాడిపోతుంటే.. మరోవైపు KVS స్థల వివాదం, ధాన్యం కొనుగోళ్లతో పాటు రైతుల సమస్యల చుట్టూ తిరుగుతున్న రాజకీయాలు జిల్లాలోని ప్రజలకు హీట్వేవ్స్లా మారాయి.
ఇటీవల కాలంలో KVS స్థల వివాదం తీవ్ర రూపం దాల్చింది.. ఈ అంశంపై బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్తో పాటు స్థానిక MLA సంజయ్ కుమార్ మధ్య నడుస్తున్న పరస్పర విమర్శలు వ్యక్తిగత దూషణల దాకా వెళ్లాయి.. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆస్తులను అధికార పార్టీ నేతలు కబ్జా చేస్తున్నారని ఎంపీ అరవింద్ ఆరోపిస్తుండగా.. అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే ప్రతిపక్షాల పనిగా పెట్టుకున్నారంటూ.. ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ తీవ్రంగా తిప్పికొడుతున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు చేసుకుంటున్న ఘాటు వ్యాఖ్యలతో జగిత్యాల చౌరస్తాలో రోజుకో కొత్త రాజకీయ డ్రామా పుట్టుకొస్తోంది.
ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం యాసంగి సీజన్ ధాన్యం కొనుగోళ్లలో ప్రభుత్వం ఘెరంగా విఫలమైందని BRS సీనియర్ నాయకులు జీవన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఐకేపీ కేంద్రాల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం కారణంగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన విమర్శించారు. ప్రభుత్వం కాగితాల మీద చూపిస్తున్న లెక్కలకు, క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న కొనుగోళ్లకు పొంతన లేదని ఆయన ఆరోపించారు.
రాజకీయ నాయకుల మధ్య ఆరోపణల పర్వం ఇలా ఉంటే.. అకాల వర్షాలతో పాటు మండుతున్న ఎండల మధ్య రైతులు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. పండించిన పంటను అమ్ముకోవడానికి వారాల తరబడి కలల్లాల్లోనే జాగారం చేయాల్సి వస్తోందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాలు, తరుగు పేరిట మిల్లు యజమానులు దోపిడీ చేస్తున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని వారు వాపోతున్నారు.
రాజకీయ నేతలు తమ ఉనికి కోసం.. అంతర్గత కలహాల కోసం ఆరోపణలతో పాటు సవాళ్లతో బిజీగా మారారే తప్ప.. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న రైతుల కష్టాలను తీర్చడంలో చొరవ చూపడం లేదని విమర్శలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి. మొత్తానికి జగిత్యాలలో అటు ప్రకృతి ఎండలు.. ఇటు రాజకీయ సెగలు పెరిగి జిల్లా ప్రజలతో పాటు రైతులను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.
