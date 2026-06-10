/Jagtial: జగిత్యాల డిపోలో అద్దె బస్సు డ్రైవర్ల మెరుపు ధర్నా.. నిలిచిన సర్వీసులు..

Jagtial RTC Bus Drivers Strike: జగిత్యాల ఆర్టీసీ డిపోలో అద్దె బస్సు డ్రైవర్లు ఒక్కసారిగా ఆందోళన బాట పట్టారు.. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ డిపో ఎదుట మెరుపు ధర్నాకు దిగారు. డ్రైవర్లు హఠాత్ నిర్ణయంతో అద్దె బస్సులన్ని డిపోకే పరిమితం అవడంతో రవాణా రవాణా వ్యవస్థ పై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.. ముఖ్యంగా జగిత్యాల్ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సులన్నీ ఆగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో చాలామంది ప్రయాణికులు బస్టాండ్ కి పరిమితమైనట్లు సమాచారం. అసలు ఈ ధర్నాకు గల కారణాలేంటి? వారి డిమాండ్ లేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అధికారుల ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై..
ఈ సందర్భంగా ఆందోళన చేస్తున్న డ్రైవర్లు ఆర్టీసీలోని కొందరు అధికారులు తీరిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.. డిపోలోని కొందరు ఉన్నతాధికారులు బస్సు యజమానులతో చేతులు కలిపి.. వారికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. చిన్న చిన్న కారణాలను సాకుగా చూపిస్తూ.. ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా డ్రైవర్లను విధుల్లోంచి పక్కన పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యాజమాన్యాల ఒత్తిళ్లకు లొంగి అధికారులు తమ పొట్ట కొడుతున్నారని.. డ్రైవర్ల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ధ్వజమెత్తుతూ వస్తున్నారు. అధికారులతో పాటు యజమానులు కలిపి వారిని కావాలనే ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని.. విధుల నుంచి తొలగించిన డ్రైవర్లను వెంటనే తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని.. అప్పటివరకు వారి పోరాటం ఆగదని బస్ డ్రైవర్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
స్తంభించిన రవాణా..
అద్దె బస్సుల డ్రైవర్లు విధులను బహిష్కరించి నిరసనలకు దిగడంతో జగిత్యాల బస్టాండులో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లే సర్వీసులతో పాటు పలు సుదూర ప్రాంతాల బస్సులు నిలిచిపోయాయి.. దీనితో ప్రయాణికులతో పాటు ముఖ్యంగా మహిళలు వృద్ధులు విద్యార్థులు బస్టాండ్లలో గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఆర్టీసీ అధికారులు విఫలమయ్యారని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. తమకు ఉద్యోగ భద్రతను కల్పించాలని.. అధికారుల వేధింపులు ఆపాలని డ్రైవర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు..
న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించే వరకు అద్దె బస్సులను నడిపించేది లేదని.. ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి చర్చలు జరిపాలని.. డ్రైవర్లకు న్యాయం చేయాలని స్థానికులు సైతం కోరుతున్నారు. ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు వేధింపులు ఆపే వరకు అసలు బస్సులు కదలవని డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఇప్పుడు సాధారణ ప్రయాణికులు చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా డ్రైవర్లతో చర్చలు జరిపి ఈ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం చాలా మేలని కొంతమంది కార్మిక సంఘానికి సంబంధించిన నాయకులు చెబుతూ వస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.