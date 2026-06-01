/Jagtial: జగిత్యాలలో ఘోర ప్రమాదం.. ఐపీఎల్ ఫైనల్ చూస్తూ ప్రయాణం, థార్ బావిలోకి దూసుకెళ్లి యువకుడి మృతి!

Tragedy in Jagtial Thar Car Accident: నిన్న దేశవ్యాప్తంగా ఐపీఎల్ వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. ప్రధాన నగరాల్లో యువత ఎంతో ఉత్సాహంగా యువకులు రోడ్లపైకి వచ్చి మరీ సంబరాలు చేసుకున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో విషాదం కూడా చోటు చేసుకుంది. ఐపీఎల్ ఫైనల్ జరుగుతున్న సమయంలో జగిత్యాలకు చెందిన ముగ్గురు యువకులు థార్ వాహనంలో ప్రయాణిస్తూ ఆ మ్యాచ్ను వీక్షిస్తున్నారు. అయితే మొరేపల్లి వద్దకు చేరుకున్న సమయంలో అరుణ్, వినేష, అశ్విన్ నడిపిస్తున్న వాహనం ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పింది. వారు ఐపీఎల్ ఫైనల్ చూస్తూ ప్రయాణించడం వల్లే ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. కారు పక్కనే ఉన్న బావిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న అరుణ్ బావిలో మునిగి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, వినేష్ ,అశ్విన్ క్షేమంగా బయటపడ్డారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, సుమారు రెండు గంటల రెస్క్యూ ఆపరేషన్ తర్వాత అరుణ్ మృతదేహాన్ని ,కారును బయటకు తీశారు.
జగిత్యాల జిల్లాలో ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఈ విషాదకర సంఘటన గ్రామమంతా దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. మొబైల్ చూస్తూ డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల ఒక యువకుడి ప్రాణం పోయింది, ఇద్దరు యువకులు మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, జగిత్యాలకు చెందిన వినేష్, అశ్విన్, అరుణ్ అనే ముగ్గురు స్నేహితులు మహీంద్రా థార్ కారులో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఫోన్లో ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చూస్తూ వస్తుండగా, డ్రైవింగ్ చేస్తున్న అరుణ్ కూడా మొబైల్ వైపు చూడటం వల్ల కారు అదుపు తప్పి గోడ లేని వ్యవసాయ బావిలోకి దూసుకెళ్లింది.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వాహనంలో ఉన్న వినేష్ , అశ్విన్ కారు అద్దాలు పగలగొట్టి, ఈత కొట్టి సురక్షితంగా బయటకు రాగలిగారు. కానీ అరుణ్ మాత్రం డ్రైవింగ్ సీటులోనే ఇరుక్కుపోయి బావిలో మునిగిపోయాడు. ఇక చేతికొచ్చిన కొడుకు మరణించడం చూసి ఆ అరుణ్ కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. వాహనం నడిపేటప్పుడు ఫోన్ చూడకూడదు, హెడ్సెట్ ధరించకూడదు అని ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిరంతరం హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ యువత ఈ సూచనలను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు లేదా ఇతరుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేస్తున్నారు. ఇది కన్నవారికి తీరని శోకాన్ని మిగిలిస్తూ, యువత జీవితాలను అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయేలా చేస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి