Jagtial: జగిత్యాలలో ఘోర ప్రమాదం.. ఐపీఎల్ ఫైనల్ చూస్తూ ప్రయాణం, థార్ బావిలోకి దూసుకెళ్లి యువకుడి మృతి!

Tragedy in Jagtial Thar Car Accident: జగిత్యాలలో ఒక ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. థార్‌ వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు యువకులు మొబైల్ చూస్తూ కారు నడపడం వల్ల, మొరేపల్లి వద్ద కారు అదుపుతప్పి పక్కనే ఉన్న బావిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో అరుణ్ బావిలో మునిగి మరణించగా, వినేష్, అశ్విన్ అనే ఇద్దరు యువకులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 01, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 10:57 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

