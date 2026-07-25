/జగిత్యాలలో విషజ్వరాల కలకలం.. రెండ్రోజుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి!

Jagtial Viral Fever: జగిత్యాల రూరల్ మండలం పొరండ్ల గ్రామంలో విషజ్వరాలు పంజా విసిరాయి. రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే ఇద్దరు ఆరేళ్ల చిన్నారులు జ్వరం బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.. ఒకే తరగతికి చెందిన ఆడుకునే స్నేహితులు వరుసగా మృతి చెందడంతో ఇరు కుంటుంబాలు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయాయి.
కన్నీరు మున్నీరవుతున్న కుటుంబాలు..
గ్రామానికి చెందిన హరిస్మిత (6), వరుణ్ తేజ (6) అనే చిన్నారులు పక్కపక్క ఇళ్లలోనే నివాసముంటూ.. స్థానిక పాఠశాలలో యూకేజీ (UKG) చదువుతున్నారు. ఎంతో ఆప్యాయంగా కలిసి ఆడుకునే ఈ చిన్నారులను విధి జ్వరం రూపంలో బలితీసుకుంది. కొద్దిరోజులుగా తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతున్న వరుణ్ తేజ రెండు రోజుల క్రితం పరిస్థితి విషమించి ప్రాణాలు వదిలాడు. ఆ విషాదం నుంచి కోలుకోకముందే.. తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న హరిస్మిత కూడా నిన్న ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచింది.
గల్ఫ్ నుంచి వచ్చినా దక్కని కుమార్తె..
కూతురు హరిస్మిత ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించిందని తెలుసుకున్న తండ్రి కిరణ్, గల్ఫ్ నుంచి హుటాహుటిన స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు. కానీ.. వచ్చేసరికి కూతురు మరణించడంతో ఆయన గుండెలవిసేలా రోదించిన తీరు గ్రామాన్ని తీవ్రంగా కలచివేసింది. చిన్నారులిద్దరూ తీవ్రమైన విషజ్వరం (Viral/Toxic Fever) కారణంగానే మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రాథమికంగా వెల్లడించారు.
రంగంలోకి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ..
ఇద్దరు చిన్నారుల మృతితో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తక్షణమే స్పందించారు. పొరండ్ల గ్రామంలో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలను (Medical Camps) ఏర్పాటు చేశారు. వైద్య సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటికీ తిరుగుతూ ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. ప్రాథమిక సర్వే ప్రకారం.. గ్రామంలో సుమారు 20 మంది వివిధ రకాల జ్వరాలతో బాధపడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించి.. వారికి ఉచిత మందులు పంపిణీ చేశారు.
గ్రామప్రజలు ఎవరూ అధైర్యపడకూడదని.. పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించడంతో పాటు తప్పనిసరిగా కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తాగాలని వైద్య అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన జ్వరం, నీరసంతో పాటు వాంతులు, విరేచనాలు, తీవ్రమైన కడుపునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆర్ఎంపీలు లేదా నాటు వైద్యులను ఆశ్రయించి కాలాన్ని వృథా చేయవద్దని.. తక్షణమే సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని అధికారులు ప్రజలను సూచిస్తున్నారు.
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