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జగిత్యాలలో విషజ్వరాల కలకలం.. రెండ్రోజుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి!

Jagtial Viral Fever: జగిత్యాల జిల్లా రూరల్ మండలం పొరండ్ల గ్రామంలో విషజ్వరాలు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే వరుణ్ తేజ (6), హరిస్మిత (6) అనే ఇద్దరు చిన్నారులు తీవ్ర జ్వరంతో మృతి చెందారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:03 PM IST
జగిత్యాలలో విషజ్వరాల కలకలం.. రెండ్రోజుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు మృతి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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