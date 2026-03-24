Jeevan Reddy: జరిగిన అవమానం చాలు... పీసీసీ చీఫ్ మహేష్‌ కుమార్‌కు జీవన్ రెడ్డి మరో ఝలక్.. ఏంచేశారంటే..?

Pcc chief mahesh kumar meets with jeevan reddy: పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ప్రత్యేకంగా జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లి ఆయనతో భేటీ అయ్యారు. తన నిర్ణయంపై మరల ఆలోచించాలని కోరారు. కానీ దీనిపై జీవన్ రెడ్డి మాత్రం వెనక్కు తగ్గెదెలా అన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 24, 2026, 12:06 PM IST
Jeevan reddy big twist to congress high command: జగిత్యాల కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి మార్చి 25న పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో కాంగ్రెస్ లో కలవరం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్,  ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సచిన్ సావంత్, విప్ అది శ్రీనివాస్ జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు వెళ్లారు. ఆయనను బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ జీవన్ రెడ్డి మాత్రం రాజీనామాపై వెనక్కు తగ్గెదిలేదని స్పష్టం చేశారు.  ఈ క్రమంలో జీవన్ రెడ్డి పీసీసీ చీఫ్ ముందే పార్టీ కండువ  కప్పుతుండగా.. ఇక అవమానాలు చాలు.. పీసీసీ చీఫ్ కు వేయాలని చెప్పారు.  దీంతో అక్కడున్న వారు ఒక్కసారిగా నోరెళ్ల బెట్టారు.

మరోవైపు, జీవన్ రెడ్డికి ఒకప్పుడు అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉండి, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌తో కలిసి తిరుగుతున్న డీసీసీ అధ్యక్షుడు నందయ్యను  జీవన్ రెడ్డి నివాసంకు రాకుండా అడ్డుకున్నారు. ఇప్పటికే మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరీ కూడా జీవన్ రెడ్డిని కలిశారు. అప్పుడు కూడా వెనక్కు తగ్గెదిలేదని స్పష్టం చేశారు.

జీవన్ రెడ్డితో భేటి తర్వాత మహేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయోద్దని కోరామని మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై అంతిమ నిర్ణయం ఆయనదేనన్నారు.  మరోవైపు పీసీసీ చీఫ్ వెళ్లిపోగానే జీవన్ రెడ్డి నివాసంపైన ఇందిరా భవన్ పేరుతో ఉన్న ఫ్లెక్సీనీ సైతం ఆయన అనుచరులు తొలగించారు.

దీంతో ఈ పరిణామంతో జీవన్ రెడ్డి  పీసీసీ చీఫ్ చర్చలు పూర్తిగా విఫలం అయినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తొంది. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసిన తన భవిష్యత్ కార్యచరణ ఏంప్రకటిస్తారని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jeevan ReddyJagtialpcc chief Mahesh kumar GoudCongress PartyCM Revanth Reddy

