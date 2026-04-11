Kcr Public Meeting: జగిత్యాలలో కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభకు మూహుర్తం ఫిక్స్.. జీవన్ రెడ్డి ఏమన్నారంటే..?..

kcr public meeting in jagtial on 20 th of these month: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లో చేరికపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ హాట్ గా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరింత రచ్చ రాజుకుంది. దీనికి కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి,కేసీఆర్ రాక నేపథ్యంలో ఈ నెల 20న సాయంత్రం 5 గంటలకు జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ సమక్షంలో BRS పార్టీ కండువాను మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కప్పుకొనున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని మోతె రోడ్ లో బహిరంగ సభ ... ఏర్పాటు చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది . కేసీఆర్ సభ కోసం బహిరంగ సభ స్థలాలను మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తో పాటు, ఉమ్మడి జిల్లా బిఆర్ఎస్ నేతలు పరిశీలించారు
జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్.కె.ఎన్.ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్, మోతే రోడ్డు, కాలేజీ గ్రౌండ్ స్థలాలను నాయకులు పరిశీలించారు. జగిత్యాల లో కేసీఆర్ సభ స్థలాలను పరిశీలించిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి, జిల్లా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ రావు, కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే సంజయ్, ఎమ్మెల్సీ రమణ, లోక్ బాపు రెడ్డి లు, మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ లు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో సభకు భారీగా కార్యకర్తలు, నాయకులు తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో వివిధ స్థలాలను నేతలు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. BRS జిల్లా అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నెల 20 న జగిత్యాల మోతె రోడ్ లో కెసిఆర్ బహిరంగా సభ ఉంటుందన్నారు. కేసీఆర్ కోసం రావడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. సుమరు ఒక లక్ష మంది తో సభ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.
మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఏమన్నారంటే..?..
జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తన శేష జీవితంలో కేసీఆర్ తో కలిసి పనిచేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మార్పు రావాలంటే కేసీఆర్ రావాలి రేవంత్ రెడ్డి పోవాలని మరోసారి కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. రెండున్నర సంవత్సరాలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందన్నారు.
