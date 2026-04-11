Kcr Public Meeting: జగిత్యాలలో కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభకు మూహుర్తం ఫిక్స్.. జీవన్ రెడ్డి ఏమన్నారంటే..?..

Kcr public meeting in jagtial: జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను బీఆర్ఎస్ నాయకులు, జీవన్ రెడ్డితో కలసి పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా  అదే రోజున జీవన్ రెడ్డి గులాబీ కండువ కప్పుకొని ఆ పార్టీలో చేరబోతున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 01:58 PM IST
  • జగిత్యాలలో కేసీఆర్ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు...
  • అభిమానులు, నేతలు పెద్ద ఎత్తున వస్తారన్న నేతలు..

Cheapest Gold in India: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్! ఈ నగరాల్లో కొంటే వేలల్లో ఆదా.. ఎందుకో తెలుసా?
9
Cheapest Gold in India
Cheapest Gold in India: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్! ఈ నగరాల్లో కొంటే వేలల్లో ఆదా.. ఎందుకో తెలుసా?
Gold Rate Today: యుద్ధం దెబ్బకు బంగారం కుదేలు… పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో గోల్డ్ కొనేవారికి ఊరట.. ఏప్రిల్ 11న షాకింగ్ రేట్లు ఇవే!..!!
5
today Gold Rate Telugu
Gold Rate Today: యుద్ధం దెబ్బకు బంగారం కుదేలు… పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో గోల్డ్ కొనేవారికి ఊరట.. ఏప్రిల్ 11న షాకింగ్ రేట్లు ఇవే!..!!
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
6
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
Senior Actress Jayalalitha: ప్రతి రాత్రి నరకం.. రోజు అలా చేసేవారు..జయలలిత ఏం చెప్పిందంటే..!
6
Jayalalitha actress life story
Senior Actress Jayalalitha: ప్రతి రాత్రి నరకం.. రోజు అలా చేసేవారు..జయలలిత ఏం చెప్పిందంటే..!
 kcr public meeting in jagtial on 20 th of these month: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లో చేరికపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ హాట్ గా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై జీవన్ రెడ్డి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరింత రచ్చ రాజుకుంది. దీనికి కాంగ్రెస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి,కేసీఆర్ రాక నేపథ్యంలో ఈ నెల 20న సాయంత్రం 5 గంటలకు జగిత్యాలలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.  గులాబీ దళపతి కేసీఆర్ సమక్షంలో BRS పార్టీ  కండువాను మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి కప్పుకొనున్నారు.  జిల్లా కేంద్రంలోని మోతె రోడ్ లో బహిరంగ సభ ... ఏర్పాటు చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది . కేసీఆర్ సభ కోసం బహిరంగ సభ స్థలాలను మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తో పాటు, ఉమ్మడి జిల్లా బిఆర్ఎస్ నేతలు పరిశీలించారు

 జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్.కె.ఎన్.ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్, మోతే రోడ్డు, కాలేజీ గ్రౌండ్ స్థలాలను నాయకులు పరిశీలించారు.  జగిత్యాల లో కేసీఆర్ సభ స్థలాలను పరిశీలించిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి, జిల్లా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ రావు, కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే సంజయ్, ఎమ్మెల్సీ రమణ, లోక్ బాపు రెడ్డి లు, మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ లు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో సభకు భారీగా కార్యకర్తలు, నాయకులు తరలి వస్తున్న నేపథ్యంలో వివిధ స్థలాలను నేతలు పరిశీలిస్తున్నారు. 

ఈ నేపథ్యంలో.. BRS జిల్లా అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నెల 20 న జగిత్యాల మోతె రోడ్ లో కెసిఆర్ బహిరంగా సభ ఉంటుందన్నారు. కేసీఆర్ కోసం రావడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. సుమరు ఒక లక్ష మంది తో సభ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఏమన్నారంటే..?..

జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తన శేష జీవితంలో కేసీఆర్  తో కలిసి పనిచేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు  చెప్పారు. మార్పు రావాలంటే కేసీఆర్ రావాలి రేవంత్ రెడ్డి పోవాలని మరోసారి కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. రెండున్నర సంవత్సరాలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీలను  నెరవేర్చడంలో విఫలమైందన్నారు.

Read more: Aadi Srinivas: కేసీఆర్ విషకౌగిలిలోకి జీవన్ రెడ్డి.. ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jeevan ReddyKCR Public MeetingJagtial PoliticsCongress govtFormer CM KCR

