  • Jeevan reddy: కేసీఆర్ నన్ను అన్నా అంటాడు.. నీలా కాదు.. సీఎం రేవంత్‌పై జీవన్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Jeevan reddy slams on cm revanth reddy:  కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారిందని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఏకీపారేశారు. సీఎం రేవంత్ కనుసన్నల్లో పీసీసీ నడుచుకుంటుందన్నారు . రేవంత్ ఇష్టారీతీన వ్యవహరిస్తున్నాడని జీవన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:16 PM IST
  • కేసీఆర్ పై జీవన్ రెడ్డి ప్రశంసలు..
  • కాంగ్రెస్ పై మండిపాటు..

Payal Rajput Bold Decision: అర్ధరాత్రి వరకు సెట్‌లోనే…బట్టల్ని విప్పకుండా అలా చేశారు..జరుగుతున్నది ఏం అర్ధం కాలేదు: పాయల్ రాజ్‌పుత్
Jeevan reddy praises brs kcr and  fires on cm revanth reddy:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి చుట్టునే తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే కేసీఆర్ బహిరంగ సభకు అన్నిరకాలు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఫామ్ హౌస్ లో కేసీఆర్ ను కలిశాక జీవన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణల పర్వం కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా జీవన్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ కు తలనొప్పిగా మారాయి. రేవంత్ పోవాలి.. కేసీఆర్ రావాలి అనే స్లోగాన్ ను బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. పీసీసీ ని రేవంత్ ఒక ఆటాడిస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి కేసీఆర్ ను ప్రశంసిస్తు, సీఎం రేవంత్ ను ఏకీపారేశారు.   తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు.

రేవంత్ రెడ్డి పై కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టు కోల్పోయిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనల మేరకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం  నడుచు కుంటుందని చివాట్లు పెట్టారు. 20 నెలల పాటు కాంగ్రెస్ లో తనకు అనేక అవమానాలు జరిగాయన్నారు. అందుకే 40 ఏళ్ల అనుబంధాన్ని వదులుకున్నాట్లు చెప్పారు. తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కలసి పనిచేయడం ప్రజల ఆకాంక్ష అని చెప్పుకొచ్చారు.
 కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో కేసీఆర్ దోషి ల చూపే ప్రయత్నం చేశారన్నారు. 

 పదవులు కావాలి అనుకుంటే నేను నీ దగ్గర పడిగాపులు కాసేవాన్నని సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నా వయసును గౌరవిస్తాడని, తనను అన్న అని పిలుస్తాడన్నారు.  కేసీఆర్  కు ప్రజలంటే గౌరవం, నీలాగా కాదు రేవంత్ అంటూ చురకలు పెట్టారు.

గతంలో కేసీఆర్ పై విధానపరమైన విమర్శ చేశాను గానీ వ్యక్తిగతంగా ఏనాడు విమర్శించలేదన్నారు. పార్టీ సూచన తో ప్రభుత్వం నడువాలి కానీ ప్రభుత్వ సూచన తో పార్టీ నడుస్తుందా అంటూ ప్రశ్నించారు. ముఖ్య మంత్రి పదవి తప్ప అన్ని పదవులు చూశానని అన్నారు. మరోవైపు జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరుతుండటంతో క్యాడర్ లో ఫుల్ జోష్ కన్పిస్తుంది.

Read more: Jeevan reddy: జగిత్యాల నుంచే కేసీఆర్ జైత్రయాత్ర.. సీఎం రేవంత్‌పై మళ్లీ జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో మరోసారి పాగా వేయోచ్చని బీఆర్ఎస్ భావిస్తుంది. ఏప్రిల్ 20 జగిత్యాల బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడతారు.. ఆ తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయనేదానిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ హట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jeevan ReddyBRS KCRCM Revanth ReddyCongress PartyTelangana govt

