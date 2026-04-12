Jeevan Reddy: చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో రేవంత్ రెడ్డి కుట్రలు.. కాంగ్రెస్ పాలనపై మరోసారి జీవన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Jeevan reddy sensational comments on cm revanth reddy over kaleshwaram project row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం జీవన్ రెడ్డి అంశం పెను సంచలనంగా మారారు. ఇటీవల ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లి మాజీ సీఎం కేటీఆర్ తో భేటీతో అయ్యారు. దేవుడు తనను బీఆర్ఎస్ లోకి చేరాలని పంపారని కేసీఆర్ ను ఆలింగనం చేసుకున్నారు. దాదాపు ఐదు గంటల పాటు వివిధ అంశాలపై చర్చించుకున్నారు. భేటీ అనంతరం జీవన్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ పై నిప్పులు చెరిగారు. కాంగ్రెస్ తిరోగమనంలోకి వెళ్తుందన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా హీట్ పెరిగింది. మరోవైపు ఏప్రిల్ 20న జగిత్యాలలో కేసీఆర్ బహిరంగ సభ జరగనుందని దీనిలో గులాబీ జెండాను జీవన్ రెడ్డి కప్పుకొనున్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారీ జీవన్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగారు.
ముఖ్యంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు డైరెక్షన్లో తెలంగాణలో పాలన నడుస్తుందన్నారు. చంద్రబాబు మెప్పు పొందడానికే రేవంత్ రెడ్డి కాళేశ్వరం మీద కుట్రలు చేస్తున్నాడని ఏకీపారేశారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ రిపేర్ చేయకుండా తెలంగాణ ప్రజలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వంచిస్తుందన్నారు. ఎల్ నినో ప్రభావం పడితే, కరువు వస్తే, మేడిగడ్డ లేని లోటు ప్రజలకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుందన్నారు. అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డిని తెలంగాణ ప్రజలు క్షమించరని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గతంలో రేవంత్ రెడ్డి టీడీపీకి రాజీనామా చేసి స్పీకర్ కు తన రాజీనామాను పంకుండా... చంద్రబాబుకు పంపారన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. దీన్ని బట్టి చంద్రబాబు అంటే ఆయనకు ఉన్న విధేయత ఏంటో అర్థమౌతుందన్నారు.
ఒకవైపు రాహుల్ గాంధీ పార్టీ ఫిరాయింపులకు వ్యతిరేకంగా, రాజ్యంగంను పట్టుకుని తిరుగుతుంటే మరోవైపు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం మాత్రం అందుకు భిన్నంగా నడుతుచుకుంటుదని తీవ్రస్థాయిలో సీఎం రేవంత్ తీరును ఎండగట్టారు. అంతే కాకుండా రాజకీయాల కోసం రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని బలిచేయోద్దన్నారు. వెంటనే కాళేశ్వరం, మేడిగడ్డలపై చర్యలు తీసుకొవాలని లేకుంటే ప్రజలే కాంగ్రెస్ కు సరైన గుణపాఠం చెప్తారన్నారు.
