Jeevan reddy slams on cm revanth reddy and praises brs kcr: తెలంగాణలో మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి అంశం ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ను కలిశాక జీవన్ రెడ్డి మరింత జోష్ గా ముందుకు వెళ్తున్నారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసుకుని రేవంత్ రెడ్డి పోవాలి.. కేసీఆర్ మళ్లీ రావాలి అని పదే పదే వ్యాఖ్యలు చేస్తు కాంగ్రెస్ కు చెమటలు పట్టిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ రెండెళ్ల పాలలో సాధించింది ఏమి లేదన్నారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ ను వద్దనుకుంటున్నారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి జీవన్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జగిత్యాల పట్టణంలోని జెడ్పీ వైస్ ఛైర్పర్సన్ హరిచరన్ రావు స్వగృహంలో ఏర్పాటు చేసిన అల్పాహార విందులో BRS నాయకులతో కలసి మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రాణహిత నదీ జలాలను ఉపయోగించుకునేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. అదే విధంగా తుమ్మడి హట్టి వద్ద బ్యారెజ్ నిర్మాణంపనుల్ని వేగవంతం చేయాలన్నారు. మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ ను సైతం పునరుద్దరించాలన్నారు. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఈ విషయాల్లో చొరవ చూపించడంలేదని ఏకీపారేశారు. మేడిగడ్డలో రెండు పిల్లర్లు కుంగిపోతే కేసీఆర్ ను దోషిగా చూపి ఆరోపణలు చేశారన్నారు.
కానీ ఆయన తెలంగాణకు స్పూర్తి ప్రదత అని తెలంగాణ కలసాకారం కోసం ప్రాణాలు సైతం అర్పించేందుకు సిద్దమయ్యారని కేసీఆర్ త్యాగాలను కొనియాడారు. ఇప్పటికే మూడు వ్యవసాయ కాలాలు వెళ్లిపోయాయన్నారు. మేడిగడ్డ పునరుద్దజరక్కుంటే రైతులకు తీవ్ర నష్టమన్నారు జీవన్ రెడ్డి. ఇక తెలంగాణలో భవిష్యత్తులో కరువు వస్తే మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలన్నారు.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం బీఆర్ఎస్తోనే సాధ్యమని, జగిత్యాల నుంచే కేసీఆర్ జైత్రయాత్ర మొదలవుతుందని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ చర్యల వల్లనే 40 ఏళ్ల అనుబంధాన్ని తెంచుకొవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని, కేసీఆర్తో ప్రయాణం సరికొత్త అధ్యాయమని జీవన్ రెడ్డి భావొద్వేగంలో మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నా చేరికతో ఒక నూతన అధ్యాయం మొదలు కాబోతుందన్నారు.
Read more:Kcr Mega public Meeting: జగిత్యాల కేసీఆర్ బహిరంగ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు.. ఇన్ చార్జీలను ప్రకటించిన బీఆర్ఎస్..
కేసీఆర్ గారితో నా అనుబంధం ఈనాటిది కాదని.. నేను ప్రజా జీవితంలోకి రాక ముందు నుండి కేసీఆర్ గారు వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ పరంగా నాకు పరిచయముందన్నారు. జీవన్ రెడ్డితో ఉన్న అనుబంధం రాజకీయాలకు అతీతమైనదని కేసీఆర్ గారు కూడా చెపుతూ ఉంటారని మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడారు.
