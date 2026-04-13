Kcr Mega public Meeting: జగిత్యాల కేసీఆర్ బహిరంగ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు.. ఇన్ చార్జీలను ప్రకటించిన బీఆర్ఎస్..

Kcr mega public meeting in jagtial: ఈనెల 20న జగిత్యాలలో కేసీఆర్ బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ  నియోజకవర్గాల వారీగా ఇన్‌చార్జీలను ప్రకటించింది. దీంతో కార్యకర్తలు మరింత జోష్ తో పనులు చేస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:06 PM IST
Huge arrangements for jagtial kcr mega public meeting: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జీవన్ రెడ్డి అంశం పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరుతానని ప్రకటించినప్పటి నుంచి తెలంగాణ రాజకీయాలు శరవేగంగా మారిపోతున్నాయి. జీవన్ రెడ్డి సైతం కేసీఆర్ ను ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లి కలిసిన తర్వాత మరింత దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తన ఆరోపణలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో.. జీవన్ రెడ్డి లాంటి నిజాయితీ, నిబద్దత గల నాయకులు పార్టీలో ఉంటే మరింత పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్లవచ్చని బీఆర్ఎస్ యోచిస్తుంది. మరోవైపు ఉత్తర తెలంగాణలో కూడా బీఆర్ఎస్ పట్టు బిగించే విధంగా నేతలు పావులు కదుపుతున్నారు.

ఇప్పటికే ఏప్రిల్ 20న బీఆర్ఎస్ బహిరంగ సభకు బీఆర్ఎస్ నాయకులతో పాటు, జీవన్ రెడ్డి కూడా బహిరంగ సభఎక్కడ నిర్వహించాలో పలు ప్రదేశాలను సందర్శించారు . ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ  జగిత్యాలలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బహిరంగ సభకు ఇన్ చార్జీలను ప్రకటించింది.

ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇన్‌చార్జీలను ప్రకటించారు. ఈ సభను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పార్టీ, సభ విజయవంతం కోసం సీనియర్ నాయకులకు బాధ్యతలు అప్పగించింది.
ముఖ్యంగా జగిత్యాల జిల్లాలోని ఐదు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక ఇన్‌చార్జీలను కేటీఆర్ ఖరారు చేశారు. 

నియోజకవర్గాల వారీగా ఇన్‌చార్జీలు:

 జగిత్యాల: పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి (ఎమ్మెల్యే, జనగామ)

 కోరుట్ల: ప్రశాంత్ రెడ్డి (ఎమ్మెల్యే, బాల్కొండ)

ధర్మపురి: ఎల్. రవీందర్ రావు (ఎంఎల్సీ)

 వేములవాడ: బాల్క సుమన్ (మాజీ ఎమ్మెల్యే)

 చొప్పదండి: పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి (మాజీ ఎమ్మెల్యే)

సభకు వచ్చే జన సమీకరణ, ప్రాంగణ ఏర్పాట్లు,  నిర్వహణ బాధ్యతలను పార్టీ సీనియర్ నేతలు గాదరి బాలమల్లు,  మారెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి పర్యవేక్షించనున్నారు. వీరు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి సభ ముగిసే వరకు అన్ని ఏర్పాట్లను సమన్వయం చేస్తారని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. పార్టీ శ్రేణులు సమన్వయంతో పనిచేసి జగిత్యాల సభను గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.

Read more: Bandi Sanjay: రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదన రాజ్యాంగ విరుద్దం.. డీలిమిటెషన్‌పై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఈ క్రమంలో జగిత్యాలలో నిర్వహించబోయే సభపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ హాట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇదే సభ వేదికగా బీఆర్ఎస్ ను తిరిగి టీఆర్ఎస్ గా ప్రకటిస్తారని తెలంగాణ రాజకీయాల్లో గుసగుసలు  విన్పిస్తున్నాయి. ఈ సభ వేధికగా మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఏవిధమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తారనేదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

