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కాళేశ్వరంపై CBI విచారణ ఎందుకు ఆపారు? అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ బహిరంగ సవాల్..

Minister Adluri Laxman Kumar: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతిపై CBI విచారణ జరిపించాలంటూ.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పంపిన తీర్మానంపై కేంద్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉందో?.. సమాధానం చెప్పాలని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:54 PM IST
కాళేశ్వరంపై CBI విచారణ ఎందుకు ఆపారు? అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ బహిరంగ సవాల్..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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