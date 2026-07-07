/కాళేశ్వరంపై CBI విచారణ ఎందుకు ఆపారు? అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ బహిరంగ సవాల్..

Minister Adluri Laxman Kumar News: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతి వ్యవహారం మరోసారి తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. భారతీయ జనతా పార్టీతో పాటు బీఆర్ఎస్ రెండు వేర్వేరు కాదని.. ఆ రెండు పార్టీలు లోపాయికారీ ఒప్పందంతో ఒకటయ్యాయని రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.. పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలం లంబాడి తండాలో మంగళవారం నిర్వహించిన బంజారాల సాంప్రదాయ శీత్ల పండుగకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి అడ్లూరి మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై, ముఖ్యంగా కేంద్ర మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డిపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు..
కాళేశ్వరం తీర్మానంపై కేంద్రం మౌనం ఎందుకు?
రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రజా ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై సమగ్ర విచారణ జరగాలని స్పష్టమైన నిర్ణయంతో ఉందని మంత్రి మీడియా ముందు స్పష్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రాజెక్టు అవినీతిపై సీబీఐ (CBI) విచారణ జరిపించాలంటూ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానం పంపి.. ఇన్ని రోజులవుతున్నా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించడం లేదని..? కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణను ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్లడం లేదని మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. బీజేపీ నాయకులు కేవలం ప్రగల్భాలు పలుకుతూ.. ప్రజా ప్రభుత్వంపై బురదజల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారే తప్ప.. నిజంగా అవినీతిని వెలికితీయాలనే.. చిత్తశుద్ధి వారికి లేదన్నారు.
కిషన్ రెడ్డికి దమ్ముంటే ఆ పని చేయాలి...
కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి నిజంగానే దమ్ముంటే.. తెలంగాణపై ప్రేమ ఉంటే.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన కాళేశ్వరం సీబీఐ విచారణ ఫైలుపై వెంటనే సంతకం చేయించి విచారణకు ఆదేశించాలని.. మంత్రి సవాల్ విసిరారు. కేంద్రం తక్షణమే సీబీఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశిస్తేనే.. బీజేపీ, BRS వేర్వేరు పార్టీలని తాము భావిస్తామని.. లేనిపక్షంలో ఆ రెండు పార్టీలు ఒకటేననే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. కేసీఆర్ హయాంలో జరిగిన అవినీతిని కప్పిపుచ్చడానికే కేంద్రంలోని BJPప్రభుత్వం కాలేశ్వరం దర్యాప్తును తొక్కిపెడుతోందని మంత్రి ఆరోపించారు.
గిరిజన సంస్కృతికి పెద్దపీట..
రాజకీయ విమర్శల అనంతరం మంత్రి లంబాడి తండాలో జరిగిన శీత్ల పండుగ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. గిరిజనుల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు తెలంగాణకు గర్వకారణమని, తండాల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో గిరిజన మహిళలు పాల్గొన్నారు.
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