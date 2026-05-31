/Kaleshwaram: కాళేశ్వరంలో భక్తుల జాతర.. త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు, ముక్తేశ్వరుడి దర్శనం!

Kaleshwaram Latest News: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కాలేశ్వరం ఆదివారం భక్తజన సంద్రమైంది.. ఎటు చూసినా శివనామ స్మరణతో మారు మోగిపోతోంది. గోదావరితో పాటు ప్రాణహిత, అంతర్వాహిని సరస్వతీ నదుల సంయోగం అయిన పవిత్ర త్రివేణి సంగమం తీరంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి.. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు.. ప్రధాన ఉత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో.. చివరి రెండు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉండడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి జనం తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు. కనుచూపు మేరలో త్రివేణి సంగమ తీరమంతా భక్తులు ఏర్పాటు చేసుకున్న తాత్కాలిక గుడారాలతో జనారణ్యంగా దర్శనమిస్తూ వస్తోంది.
ఉత్సవాల ముగింపు సమయం దగ్గర పడటంతో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలతో పాటు ఉమ్మడి కరీంనగర్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలనుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు కాళేశ్వరానికి చేరుకుంటున్నారు. ప్రైవేట్ వాహనాలతో పాటు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో భక్తులు తరలిరావడంతో కాలేశ్వరం పరిసర రహదారులన్నీ కిక్కిరిసిపోయాయి. భక్తులు తెల్లవారి జామునే లేచి త్రివేణి సంగమ పవిత్ర జలాల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడంతోపాటు తమ పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానాలు, తర్పణాలు వదులుతున్నారు. అనంతరం నదీ తీరాన దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.
నదీ స్నానాలు ముగించుకున్న భక్తులు శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉంటున్నారు.. భక్తుల రద్దీ సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో దర్శనానికి గంటల తరబడి సమయం పడుతోంది. అయినప్పటికీ భక్తులు ఎంతో ఓపికగా క్యూలైన్లోనే నిలబడి స్వామివార్లను దర్శించుకుంటున్నారు. ఆలయ అధికారులతో పాటు అర్చకులు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మహాముక్తేశ్వరుడికి అభిషేకంతో పాటు అర్చనలు చేస్తూ భక్తులంతా భక్తిలో మునిగిపోతున్నారు..
చివరి రోజుల్లో రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉండడంతో పోలీసు యంత్రాంగంతో పాటు ఆలయ కమిటీ అప్రమత్తమైనట్లు తెలుస్తోంది. నది తీరంలో ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రత్యేకమైన గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఘాట్ల వద్ద భద్రతను మరింత పతిష్టం చేశారు. తాగునీటితో పాటు పారిశుద్ధ్యం పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు. త్రివేణి సంగమం సాక్షిగా సాగుతున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక సంబరం భక్తుల్లో సరికొత్త భక్తి భావాన్ని నింపుతోంది..
