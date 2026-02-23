English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
  • Katipally House Arrest: కాటిపల్లి హౌస్ అరెస్ట్.. ! కామారెడ్డిలో హై టెన్షన్..

Katipally House Arrest: కామారెడ్డిలో ఉద్రిక్తతలు ఇంకా చల్లారలేదు. బీజేపీ నేతల హౌస్ అరెస్టులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే  వెంకట రమణా రెడ్డి ఇంటి దగ్గర ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. ఉదయం నుంచి KVR ఇంటి దగ్గర భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు. బయటకు రాకుండా హౌజ్ అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 11:16 AM IST

Katipally Venkataramana Reddy House Arrest: కామారెడ్డిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఇప్పటికే జిల్లాతో పాటు పలువురు నేతలను హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.. తాజాగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బీజేపీ నేతలను సైతం ఎక్కడిక్కడా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు పోలీసులు. మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న బీజేపీ నేతలు..KVRకు మద్దతుగా కామారెడ్డికి వెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. 

కాలేజీ భూముల కబ్జా ఆరోపణలతో  మొదలైన లొల్లి కామారెడ్డి⁪లో టెన్షన్ వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతల బహిరంగ చర్చల సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో దద్ధరిల్లుతోంది. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల భూములు, శిశు మందిర్ పాఠశాల, అరోరా కాలేజీ భూముల కబ్జా విషయంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతల మధ్య ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు నడుస్తున్న టైంలో ఈ వివాదం మరింత ముదిరింది. 

నిజా నిజాలు తేల్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణా రెడ్డి సవాల్ చేశారు. చర్చకు సిద్ధమన్న కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా సై అంటే సై అన్నారు. శిశు మందిర్ వేదికగా చర్చకు రెండు పార్టీలు సిద్ధం కావడంతో కామారెడ్డిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాంగ్రెస్ నాయకులు సాక్ష్యాధారాలతో చర్చకు రావాలని ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకట రమణా రెడ్డి ఛాలెంజ్ విసిరారు. అయితే.. కాంగ్రెస్, బీజేపీ నేతల బహిరంగ చర్చకు అనుమతి లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

కామారెడ్డిలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్తితుల నేపథ్యంలో పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణా రెడ్డిని పరామర్శించేందుకు..నిన్న కామారెడ్డి పర్యటనకు సిద్ధమైన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావును పోలీసులు హౌస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు. రాత్రి తన నివాసం వద్దకు భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. కామారెడ్డి పర్యటనకు వెళ్లకుండా అయన్ను అడ్డుకున్నారు. అటు మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ ఈటెల సహా పలువురు నేతలను హౌస్ అరెస్ట్ చేయడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగానే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Katipally House ArrestKatipally Venkta Ramana ReddyNizamabadKamareddyUnited Nizamabad

