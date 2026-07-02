Karimnagar Adulterated Meal Maker Scam: ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న కల్తీ రాయుళ్లపై.. అధికారులు దాడులు చేయడం ఒకెత్తయితే.. అప్పటికే మార్కెట్లోకి చేరిన విషాన్ని వెలికి తీయడం మరో ఎత్తు.. కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం దేశరాజు పల్లి శివారులో ఓ ఫ్యాక్టరీ పై బుధవారం పోలీసులతో పాటు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు సంయుక్తంగా దాడి చేసి భారీ కల్తీ సోయా చంక్స్ (మీల్మేకర్) పట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే.. అయితే ఫ్యాక్టరీని సీజ్ చేసి చేతులు దులుపుకున్న అధికారులు.. అప్పటికే మార్కెట్లోకి సరఫరా అయిన కల్తీ నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి..
VS బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెట్లో విక్రయాలు..
దేశరాజు పల్లి ఫ్యాక్టరీ నుంచి విఎస్ బ్రాండ్ అని బ్రాండ్ పేరుతో ఈ కల్తీ మీల్మేకర్ మార్కెట్లోకి విడుదలైనట్లు సమాచారం. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ హోటల్స్ తో పాటు రిటైల్ కిరాణ దుకాణాలకు ఈ కల్తీ ప్యాకెట్లు ఇప్పటికే చేరిపోయాయి.. బ్రాండెడ్ ప్యాకెట్ల లోని కాకుండా బస్తాల కొద్దీ విడిగా కూడా వీటిని విక్రయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్యాక్టరీ పై దాడి జరిగి 24 గంటలు గడుస్తున్నప్పటికీ.. దుకాణాల్లో ఉన్న ఈ నిల్వలను రికవరీ చేసేందుకు అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది..
కిడ్నీ, లివర్ పై ప్రభావం..
ఫ్యాక్టరీని పట్టుకుంటే సరిపోతుందా? అప్పటికే దుకాణాలకు చేరిన కల్తీ మీల్మేకర్ మేము కొనుక్కుని తింటే మా ఆరోగ్యాల పరిస్థితి ఏంటి? అని వినియోగదారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సాధారణంగా శాఖాహారులు ప్రోటీన్ కోసం ఎక్కువగా వీటిని వినియోగిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ ఫ్యాక్టరీలో నాసిరకం పదార్థాలతో పాటు ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు, రంగులు కలిపి కృత్రిమంగా చంక్స్ తయారుచేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇలాంటి కల్తీ ఆహారాన్ని తినడం వల్ల జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు రావడమే కాకుండా కిడ్నీ, లివర్ పై ఊహించని స్థాయిలో ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు దారి తీసే ప్రమాదం కూడా కనిపిస్తోంది.
తక్షణమే రికవరీ చేయాలని డిమాండ్..
పట్టణంలోని సూపర్ మార్కెట్ల నుంచి పల్లెల్లోని చిన్నచిన్న కిరాణా కొట్టుల వరకు విఎస్ బ్రాండ్ నిల్వలు ఇంకా చలామణిలో ఉన్నాయని.. ప్రజలు తెలియక వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ఇప్పటికైనా ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులతో పాటు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్పందించి ప్రత్యేకమైన బృందాలతో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేపట్టాలని.. మార్కెట్లో ఉన్న సరుకును తక్షణమే సీజ్ చేయడంతో పాటు.. ప్రజలు ఈ బ్రాండ్ కలిగిన వాటిని కొనుగోలు చేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రజాసంఘాలు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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