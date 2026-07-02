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ప్రోటీన్ అనుకుంటే క్యాన్సర్ ముప్పు.. కరీంనగర్ కల్తీ మీల్‌మేకర్ ప్యాకెట్లపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం?

Karimnagar Adulterated Meal Maker Scam: కరీంనగర్‌లో కల్తీ మీల్‌మేకర్ ఫ్యాక్టరీ ఫై దాడి చేసిన అధికారులు.. ఇప్పటికే ఈ ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటికి వెళ్లిన నిలువలను స్వాధీనం చేసుకో లేకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. చాలామంది ఇప్పటికే ఇదే బ్రాండ్ కు సంబంధించిన వాటిని కొనుగోలు చేసి వినియోగిస్తున్నారు. దీనిని గమనించి పోలీసులు ఇప్పటికైనా.. సీజ్ చేసిన ఫ్యాక్టరీ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:50 PM IST
ప్రోటీన్ అనుకుంటే క్యాన్సర్ ముప్పు.. కరీంనగర్ కల్తీ మీల్‌మేకర్ ప్యాకెట్లపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ప్రోటీన్ అనుకుంటే క్యాన్సర్ ముప్పు.. కరీంనగర్ కల్తీ మీల్‌మేకర్ ప్యాకెట్లపై అధికారుల నిర్లక్ష్యం?
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