/Karimnagar: ముందస్తు వర్షాలకు మురిసిపోవద్దు.. విత్తనాలు విత్తితే ఆ తిప్పలు తప్పవు!

Pre Monsoon Rains Sowing Risk: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇటీవల కురిసిన ముందస్తు వర్షాలతో రైతాంగం ఒక్కసారిగా సాగు పనుల్లో వేగవంతం పెంచేసింది. తొలకరి తొలకరింపుతో మురిసిపోతూ చాలామంది రైతులు అప్పుడే పొలాలను సిద్ధం చేసుకుని.. విత్తనాలు నాటే పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.. అయితే, ఈ ముందస్తు ఉత్సాహం మునుముందు పెద్ద కష్టానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో పాటు శాస్త్రవేత్తలు గట్టిగా హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. కేవలం ఈ తృప్తికరమైన వర్షాలను చూసి తొందరపడి విత్తనాలు వెతితే పెట్టుబడులు నష్టపోవాల్సి వస్తుందని వారు స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ అంశంపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఏమంటున్నారో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎల్నినో ముప్పు.. తక్కువ వర్షపాతం!
ఈ ఏడాది వానకాలం సీజన్ పై వాతావరణ శాఖ జారీ చేసిన హెచ్చరికలు ఆందోళన కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సారి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడిన El Nino ప్రభావం బలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తూ వస్తున్నారు. దీనివల్ల సాధారణం కంటే చాలా తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయట. జూన్ ప్రారంభంలో వర్షాలు పడినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత ఋతుపవనాలు ఊహించనంతగా సహకరించకపోవచ్చు అని శాస్త్రవేత్తలు తెలుపుతున్నారు. ముందస్తుగా విత్తనాలు నాటిన తర్వాత సుదీర్ఘ కాలం పాటు వర్షాలు కురవకపోతే.. మొలకలు మాడిపోయి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.
ఆరుతడి పంటల వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది..
మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రైతులు తమ సాంప్రదాయ సాగు పద్ధతులను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నిపుణులు సూచిస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున.. ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే వరి పంటల కంటే తక్కువ నీటితో.. తక్కువ కాలంలో పండే పంటల వైపు రైతులు మగ్గుచూపాలని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యవసాయ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో పప్పు ధాన్యాలతో పాటు నూనె గింజలు, మొక్కజొన్న, సజ్జలు వంటి పంటలు వేయడం మంచిదని వారు సూచిస్తున్నారు..
అధికారుల సూచనలు ఇవే..
కనీసం 50 నుంచి 60 మిల్లీలీటర్ల వర్షాపాతం నమోదై.. భూమి లోపల పొరల వరకు పచ్చి చేరిన తర్వాతే విత్తనాలు వేయాలని.. వాతావరణ శాఖ ఇచ్చే రోజువారి సమాచారాన్ని గమనిస్తూ సాగు పనులు ప్రారంభించాలని.. ముఖ్యంగా విత్తన శుద్ధి తప్పనిసరి చేసుకోవాలని వారు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా రైతులు తొందరపాటు నిర్ణయాన్ని తీసుకోకుండా వ్యవసాయ అధికారుల సలహాలతో పాటు సూచనలు పాటించి ఈ వానాకాలం సీజన్లో నష్టాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు పడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మొత్తంలో పంటలు వేసేవారు తప్పకుండా అన్ని సూచనలు అనుసరిస్తూ ఉండడం చాలా మంచిదని వారు చెబుతున్నారు..
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