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Karimnagar: ముందస్తు వర్షాలకు మురిసిపోవద్దు.. విత్తనాలు విత్తితే ఆ తిప్పలు తప్పవు!

El Nino Impact On Farming Telangana: ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చాలామంది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని రైతులంతా విత్తనాలు వేస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల రైతులకు అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతూ ఉన్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:10 PM IST
Karimnagar: ముందస్తు వర్షాలకు మురిసిపోవద్దు.. విత్తనాలు విత్తితే ఆ తిప్పలు తప్పవు!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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