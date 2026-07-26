Karimnagar Bonalu: కరీంనగర్లో బోనాల పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. మున్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నిర్వహించిన పోచమ్మ తల్లి బోనాల వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా.. కన్నుల పండువగా సాగాయి. నగరంలోని చింతకుంట, కిసాన్ నగర్, శివాజీ నగర్, పసుల నారాయణ కాలనీ ప్రాంతాలు భక్తితో మురిసిపోయాయి. ఉదయం నుంచే శోభాయాత్రలు, మంగళవాయిద్యాలు, పోతురాజుల విన్యాసాలు, శివసత్తుల పూనకాలతో నగర వీధులన్నీ ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి. మహిళలు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి.. తలపై నైవేద్యంతో కూడిన బోనాలను ఎత్తుకుని అమ్మవారి ఆలయాలకు క్యూ లైన్లలో తరలివచ్చారు.
ఈ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవానికి పలువురు ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్తో పాటు మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్, మున్నూరు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బొమ్మ శ్రీరామ్ చక్రవర్తి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఆకుల నర్సన్న ప్రత్యేకంగా పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా వీరంతా స్వయంగా అమ్మవారి బోనాలను తలపై ఎత్తుకుని శోభాయాత్రగా ఆలయం వరకు చేరుకున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి.. అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు, నైవేద్యం సమర్పించి.. తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు స్వయంగా బోనం ఎత్తడం పట్ల స్థానిక భక్తులు, సంఘం ప్రతినిధులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలి..
అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు బోనాల పండుగ ప్రతీక అని కొనియాడారు. పోచమ్మ తల్లి కరుణాకటాక్షాలతో నగర ప్రజలతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ ఏడాది వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి.. చెరువులు కుంటలు నిండి, పాడిపంటలు కళకళలాడాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజలందరిపై అమ్మవారి చల్లని చూపు ఎల్లవేళలా ఉండాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
కార్యక్రమాన్ని మున్నూరు కాపు సంఘం నాయకులు అత్యంత కట్టుదిట్టంగా.. వైభవంగా నిర్వహించారు. ఆలయాల వద్ద భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మహోత్సవంలో ఆయా డివిజన్లకు చెందిన స్థానిక నాయకులు, మున్నూరు కాపు సంఘం ప్రతినిధులు, వివిధ మున్సిపల్ కార్పొరేటర్లు వందల సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు.
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