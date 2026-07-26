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Karimnagar Bonalu: కరీంనగర్‌లో ఘనంగా పోచమ్మ బోనాలు.. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు!

Karimnagar Bonalu: కరీంనగర్‌లో పోచమ్మ తల్లి బోనాల ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. చింతకుంట, కిసాన్ నగర్‌లో పోతురాజుల విన్యాసాలు, శివసత్తుల పూనకాలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:09 PM IST
Karimnagar Bonalu: కరీంనగర్‌లో ఘనంగా పోచమ్మ బోనాలు.. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Karimnagar Bonalu: కరీంనగర్‌లో ఘనంగా పోచమ్మ బోనాలు.. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు!
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