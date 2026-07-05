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Karimnagar: కరీంనగర్ కాంగ్రెస్‌లో నామినేటెడ్ జోష్..

Karimnagar Congress: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై ఫోకస్ పెట్టింది. జిల్లాలోని మొత్తం 131 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలలో (PACS) కేవలం 6 సంఘాల నియామకాలు మాత్రమే ఇప్పటికీ పూర్తయ్యాయి. అయితే, త్వరలోనే మిగిలిన పదవుల కోసం కాంగ్రెస్ క్యాడర్‌లో గట్టి పోటీ నెలకొంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:19 PM IST
Karimnagar: కరీంనగర్ కాంగ్రెస్‌లో నామినేటెడ్ జోష్..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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