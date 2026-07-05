Congress Nominated Posts: తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ క్యాడర్కు బూస్ట్ ఇచ్చేలా నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై దృష్టి సారించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో భాగంగానే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలకు (PACS) ప్రభుత్వం ఛైర్మన్తో పాటు సభ్యులతో కూడిన నూతన పాలక వర్గాలను నియమించేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఈ పదవులను దక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలతో పాటు కార్యకర్తల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది.
6 సంఘాల నియామకం పూర్తి..
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 131 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం కేవలం 6 సంఘాలకు మాత్రమే పాలక వర్గాలను నియమించింది. దీంతో మిగిలిన 125 సంఘాల ఛైర్మన్, సభ్యుల పదవుల కోసం స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు తీవ్ర స్థాయిలో ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. ముందువచ్చిన వారికే పదవులు అనే తరహాలో ఎవరికి వారు తమ ఉన్నంతగా ఉన్న లీడర్స్ ద్వారా ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.
బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గాల్లో ముమ్మర ప్రయత్నాలు..
ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని 13 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో.. ప్రస్తుతం 4 చోట్ల BRS ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆయా నియోజకవర్గాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఇన్ఛార్జ్లతో పాటు సీనియర్ నేతలు ఈ ప్యాక్స్ పదవులను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. విపక్ష ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న చోట తమ పట్టు నిలుపుకోవడానికి ఈ సహకార సంఘాల పదవులు కీలకమని కాంగ్రెస్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీంతో ఆయా పరిధుల్లోని ఛైర్మన్, పాలకవర్గ పదవులను తమ అనుచరులకే దక్కించుకునేలా నాయకులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారని సమాచారం..
మంత్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు..
తమకు అనుకూలమైన అభ్యర్థులకు ప్యాక్స్ ఛైర్మన్ పీఠం దక్కేలా ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన మంత్రులతో పాటు రాష్ట్రస్థాయి కీలక నేతల వద్ద కాంగ్రెస్ లీడర్లు ముమ్మరంగా లాబీయింగ్ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని మంత్రుల నివాసాలతో పాటు క్యాంప్ ఆఫీసుల చుట్టూ కరీంనగర్ నేతలు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. అయితే, త్వరలోనే మరికొన్ని సంఘాల పాలకవర్గాల జాబితా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉండడంతో.. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పాలిటిక్స్ ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. అధిష్టానం ఎవరిని కరుణిస్తుందో.. ఎవరికి ఏ పదవి దక్కుతుందో చూడాలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.