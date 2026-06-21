/Karimnagar: ఘోర ప్రమాదం.. 37 మంది ప్రయాణికులను కాపాడిన రియల్ హీరో..

Karimnagar EV Bus Fire Latest News: కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ సమీపంలో ఆదివారం భారీ ప్రమాదం తప్పింది.. ఎల్ఎంటి సమీపంలో ప్రయాణికులతో వెళుతున్న ఒక ఎలక్ట్రిక్ బస్సు లో హఠాత్తుగా ఘోరమైన మంటలు చెలరేగాయి.. బస్సులో ఉన్న 37 మంది ప్రయాణికులు ఏం జరుగుతుందో తెలియక తీవ్రభయాందోళనకు గురయ్యారు.. అయితే బస్సు డ్రైవర్ ప్రశాంత్ చూపిన అసాధారణ సమయస్ఫూర్తితో పాటు ధైర్యం కారణంగా ఒక పెద్ద విపత్తు తృటిలో తప్పింది.. బస్సు పూర్తిగా బూడిదైనా.. ప్రయాణికులు అందరూ ప్రాణాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డారు..
అసలేం జరిగిందంటే..?
హైదరాబాద్ వైపు ప్రయాణికులతో వెళుతున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సు తిమ్మాపూర్ సమీపంలోని కాకతీయ కెనాల్ వద్దకు చేరుకోగానే.. బస్సు వెనుక భాగం నుంచి ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు రావడం మొదలయ్యాయి.. దీనిని గమనించిన కొందరు ప్రయాణికులు భయాందోళనతో గట్టిగా అరిచారు.. వెంటనే అలెర్ట్ అయిన డ్రైవర్ ప్రశాంత్.. క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా చాకచక్యంగా వ్యవహరించాడు.. బస్సు రోడ్డు పక్కకు సురక్షితంగా ఆపేసి.. ప్రయాణికులను ఏమాత్రం కంగారు పడవద్దు అని ధైర్యం చెప్పారు.. బస్సు తలుపులు తెరిచి.. లోపల ఉన్న 37 మంది ప్రయాణికులను త్వర త్వరగా కిందికి దింపేశారు..
చివరి ప్రయాణికుడు దిగేవరకు బస్సులోనే..
సాధారణంగా ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రాణభయంతో ఎవరైనా ముందుగా బయటపడాలని అనుకుంటూ ఉంటారు.. కానీ డ్రైవర్ ప్రశాంత్ మాత్రం వృత్తి ధర్మాన్ని, మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు.. ఏమాత్రం బస్సులో మంటలు వస్తున్నప్పటికీ భయపడకుండా 37 మంది ప్రయాణికులను అతనే త్వర త్వరగా అతని బయటికి పంపించాడు.. చివరి ప్రయాణికుడి వరకు అక్కడే ఉండి.. చివరిగా అందరూ దిగిన తర్వాతే డ్రైవర్ ప్రశాంత్ కాలుతున్న బస్సులో నుంచి దిగాడు...
క్షణాల్లో బస్సులో మంటలు..
ప్రయాణికులు అందరూ కిందికి దిగిన కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే.. బ్యాటరీ ప్రభావంతో మంటలు బసంత వేగంగా వ్యాప్తించాయి. చూస్తూ చూస్తూనే.. లక్షలాది రూపాయల విలువైన ఎలక్ట్రిక్ బస్సు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతి అయింది.. అంతేకాకుండా బస్సు అంతా కాలిపోయి ఒక అస్తిపంజరంలా మారిపోయింది.. స్థానికులతో పాటు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలు అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేశారు..
ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన 37 మంది ప్రయాణికులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు డ్రైవర్ ప్రశాంత్ కు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. నువ్వే కనుక సరైన సమయంలో బస్సు ఆపకపోయి ఉంటే.. మా పరిస్థితి ఏంటో ఊహించుకుంటూనే భయమేస్తోందని.. అతను వారికి మళ్లీ పునర్జన్మను ఇచ్చారని.. ప్రయాణికులు బాగోదు ద్వేగానికి లోనవుతున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా డ్రైవర్ ప్రశాంత్ రియల్ హీరో అంటూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ప్రశంశల వర్షం కురిపిస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.