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Karimnagar: ఘోర ప్రమాదం.. 37 మంది ప్రయాణికులను కాపాడిన రియల్ హీరో..

Karimnagar EV Bus Fire: 37 మంది ప్రయాణికులతో కరీంనగర్ నుంచి ఓ ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు హైదరాబాద్ బయలుదేరుతుంది. అయితే, ఇదే సమయంలో తిమ్మాపూర్ సమీపంలో అగ్ని ప్రమాదానికి గురయ్యింది.. ఈ సమయంలో డ్రైవర్ ప్రశాంత్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారినంత కిందికి దింపాడు. ఆ సమయంలో డ్రైవర్ చొరవ లేకుంటే.. పెద్ద విపత్తే జరిగేదని ప్రయాణికులు భావిస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:19 PM IST
Karimnagar: ఘోర ప్రమాదం.. 37 మంది ప్రయాణికులను కాపాడిన రియల్ హీరో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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