/Karimnagar: కరీంనగర్ కేంద్రంగా నకిలీ సర్టిఫికెట్ల భారీ దందా.. విద్యుత్ శాఖ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు!

Karimnagar Fake Certificates: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా విద్యా కేంద్రంగా ఉండడమే కాకుండా.. తెరచాటున అక్రమ సర్టిఫికెట్ల దందాలకు అడ్డాగా మారిందని సంచలన ఆరోపణలు వినిపిస్తూ వస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు.. అంటే 2010 సంవత్సరం నుంచి 2014 మధ్యకాలంలో కరీంనగర్ కేంద్రంగా కొన్ని ప్రైవేటు స్టడీ సెంటర్లు నకిలీ విద్యార్హత పత్రాల వ్యాపారాన్ని మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలుగా సాగించినట్లు సమాచారం.. ఎలాంటి చదువు రాని వారికైనా ప్రత్యేకంగా నకిలీ సర్టిఫికెట్లను తయారుచేసి విక్రయించారని ఆరోపణలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి..
ఆన్లైన్ లేకపోవడం కారణంగానే..
ఆ కాలంలో విద్యాసంస్థల్లో ధ్రువీకరణ పత్రాల వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే సాగేది. ప్రస్తుతమున్న డిజిటల్ లేదా ఆన్లైన్ ధృవీకరణ వ్యవస్థ అప్పట్లో అందుబాటులో లేకపోవడాన్ని కొందరు కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని పేరు ఊరు లేని యూనివర్సిటీల పేర్లతో.. అలాగే కొన్ని గుర్తింపు లేని బోర్డుల పేరుతో పదో తరగతితో పాటు ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లను భారీ మొత్తంలో విక్రయించినట్లు సమాచారం..
విద్యుత్ శాఖ విచారణలో కీలకమైన అంశాలు..
ఇటీవల విద్యుత్ శాఖలో పనిచేస్తున్న కొందరు ఉద్యోగుల సర్టిఫికెట్లు నకిలీవని అంతర్గత విచారణలో తేలడంతో ఈ వ్యవహారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది. ఈ ఉద్యోగులు సమర్పించిన పత్రాలు కరీంనగర్ కేంద్రంగా నడిచిన స్టడీ సెంటర్ల ద్వారానే విక్రయించినట్లు ప్రాథమిక ఆధారాలు లభించాయి. దీంతో ఈ నెట్వర్క్ ఎంత మేరకు విస్తరించి ఉందో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఏర్పడింది.
ప్రభుత్వ ఎంక్వయిరీ డిమాండ్..
కరీంనగర్ నుంచి సాగిన ఈ అక్రమ నెట్వర్క్ ద్వారా వందలో అది మంది ప్రభుత్వంతోపాటు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పొందినట్లు అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేవలం విద్యుత్ శాఖలోనే కాకుండా ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో కూడా ఈ కాలంలో చేరిన వారి విద్యార్హత పత్రాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలని.. అర్హత లేని వారి కీలక పదవుల్లో ఉండటం వల్ల వ్యవస్థకు ముప్పని నిరుద్యోగ జేఏసీ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు..
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఈ వ్యవహారం పై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయ్యా స్టడీ సెంటర్ల నిర్వాహకులు ఎవరు? ఆనాడు ఏఏ యూనివర్సిటీల పేరిట దందా జరిగింది? అన్న కోణంలో పోలీసులతో పాటు విద్యాశాఖ అధికారులు కూడా దృష్టి సారించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిజం తేలితే అనేకమంది నకిలీ మేధావుల ఉద్యోగాలు ఊడటమే కాకుండా క్రిమినల్ కేసులో నమోదయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఈ స్టడీ సెంటర్ల నుంచి చాలామంది నకిలీ సర్టిఫికెట్లను విక్రయించినట్లు కూడా తెలుస్తోంది. అతి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలిసే అవకాశాలున్నాయి..
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