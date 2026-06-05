Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karim Nagar City
  • /Karimnagar: కరీంనగర్ కేంద్రంగా నకిలీ సర్టిఫికెట్ల భారీ దందా.. విద్యుత్ శాఖ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు!

Karimnagar: కరీంనగర్ కేంద్రంగా నకిలీ సర్టిఫికెట్ల భారీ దందా.. విద్యుత్ శాఖ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు!

Karimnagar Fake Certificates: కరీంనగర్ కేంద్రంగా నకిలీ సర్టిఫికెట్లకు సంబంధించిన దందా ఊహించని స్థాయిలో కొనసాగుతూ వస్తోందని.. ఇటీవల విద్యుత్ శాఖలు అక్రమాల్లో వెలుగులోకి వచ్చింది. అధికారులు ఈ నిజం తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 05, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:12 PM IST
Karimnagar: కరీంనగర్ కేంద్రంగా నకిలీ సర్టిఫికెట్ల భారీ దందా.. విద్యుత్ శాఖ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణలో జూన్ 25 నుంచి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్.. 30 లక్షల ఓట్లు గల్లంతు..
SIR2 min ago
2
Karnataka Politics21 min ago
3
Madhya Pradesh Crime1 hr ago
4
ap tet 2026 notification1 hr ago
5
Ex Mla Bolla brahmanaidu1 hr ago