/Karimnagar: వానమ్మా.. ఒక్కసారొచ్చిపోవమ్మా!: కరీంనగర్ రైతన్నలు

Monsoon Delay Telangana Latest News: మృగశిర కార్తె ప్రవేశించి.. వర్షాకాలం అధికారికంగా ప్రారంభమై కొన్ని రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ.. ఆకాశం మాత్రం కరుణించడం లేదు.. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్నదాతలు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న తొలకరి పలకరింపు కరువైంది.. దీంతో ఎంతో ఉత్సాహంగా వానాకాలం సాగు కోసం ప్రారంభమైన రైతులు, ఇప్పుడు వర్షాలు లేక తీవ్ర ఆందోళనలో మునిగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. నేలలన్ని దుక్కి దున్ని సిద్ధం చేసుకున్నప్పటికీ.. వరుణుడి కరుణ కోసం ఆకాశం వైపు కళ్ళు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది...
దుక్కులు సిద్ధం.. విత్తేందుకు వణుకు..
రోహిణి కార్తె సమయంలోనే ఎండల తీవ్రతను తట్టుకుంటూ రైతులు తమ పొలాలను ట్రాక్టర్లతో పాటు నాగర్లతో సిద్ధం చేసుకున్నారు.. విత్తనాలు ఎరువులను కూడా కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకున్నారు.. కానీ ప్రస్తుతం ఒకవైపు భానుడి భగభగలతో పాటు.. మరోవైపు ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం లేకపోవడంతో విత్తనాలు నాటేందుకు రైతులు వెనకాడుతున్నారు. పత్తితో పాటు పెసర కంది మొక్కజొన్న బట్టి ఆరుతడి పంటలను సాగు చేయాలంటే భూమిలో కనీసం తడి ఉండడం తప్పనిసరి.. పదును లేకుండా విత్తనాలు వేస్తే అవి మొలకెత్తమని.. వేసిన పెట్టుబడి బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ అవుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు..
నైరుతి ఆలస్యం.. గుండెల్లో గుబులు..
నైరుతి రుతుపవనాల రాక ఆలస్యం కావడంతో పాటు స్థానికంగా మేఘాలు ఆవరించిన కేవలం తుంపర్లతోనే సరిపెట్టడంతో రైతుల అంచనాలు తలకిందులౌతూ వస్తున్నా.. బావులతో పాటు బోరుబావులు భూగర్భ జల మట్టాలు పడిపోవడంతో పాటు.. కేవలం వర్షాధారంగా పంటలు వేసే చిన్న, సన్న కారు రైతుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది.. సమయానికి వానలు పడితేనే పంట చేతికొస్తుంది.. ఇలా రోజులు గడుస్తుంటే సాగుకాలం దాటిపోతుందని ఉమ్మడి జిల్లా రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నట్లు సమాచారం..
జిల్లాలోని వ్యవసాయ అధికారుల సైతం తగినంత వర్షాపాతం నమోదయి.. భూమి లోపల పొరల వరకు తడిచేరిన తర్వాతే విత్తనాలు వెతుకోవాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు.. దీంతో అన్నదాతలు తమ ఆరాధ్య దైవమైన వరుణ దేవుడిని శాంతింప చేసేందుకు.. వర్షాలు కురవాలంటే పలు గ్రామాల్లో ప్రత్యేకమైన పూజలతో పాటు కప్పల పెళ్లిలు వంటి సాంప్రదాయ క్రతువులకు కూడా సిద్ధమవుతున్నారట.. వానమ్మ ఒకసారి వచ్చి పోవమ్మా.. మమ్మల్ని ఆదుకోవమ్మ.. అంటూ రైతులు పెట్టుకుంటున్న మొర ఆలకించి.. వరుణుడు ఎప్పుడు శాంతిస్తాడు చూడాల్సిందే...
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