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Karimnagar: వానమ్మా.. ఒక్కసారొచ్చిపోవమ్మా!: కరీంనగర్ రైతన్నలు

Monsoon Delay Telangana: ఋతుపవనాల రాక లేట్ అవ్వడంతో.. కొన్నిచోట్ల సాగుకు తగిన వర్షపాతం నమోదు కాలేకపోతోంది.. ఇప్పటికే వానాకాలం సాగు ప్రారంభమై చాలా రోజులు అవుతున్నప్పటికీ .. వర్షాలు రైతులు ఆశించిన స్థాయిలో కురువకపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు సమాచారం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:59 AM IST
Karimnagar: వానమ్మా.. ఒక్కసారొచ్చిపోవమ్మా!: కరీంనగర్ రైతన్నలు
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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