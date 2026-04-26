Karimnagar: 44 డిగ్రీలు దాటిన భానుడి భగభగ.. కరీంనగర్ కాగుతోంది.. జగిత్యాల మండుతోంది!

Karimnagar Heatwave Alert Telugu News: ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో సూర్యుడి ప్రతాపం మామూలుగా లేదు. కొన్నిచోట్ల ఎండలు రికార్డు స్థాయిలను దాటి కొత్త రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాయి. దీని కారణంగా చాలామంది ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. ఇక అప్పుడప్పుడు ఇదే సమయంలో ఎండలతో పాటు సాయంత్రం వేళలో వర్షం కూడా కురుస్తూ వస్తోంది. ఈదుడు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తూ పంటలకు, రైతన్నలకు ఊహించని స్థాయిలో నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఒకవైపు ఎండలతో పాటు మరోవైపు వర్షాలు కురుస్తుండడంతో చాలామంది ఈ సమయంలో అనారోగ్య సమస్యల పారిన పడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఎండల కారణంగా చాలామంది తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో సూర్యుడి ప్రతాపం మామూలుగా చూపించడం లేదు. వేసవి ప్రారంభంలోనే ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకోవడంతో జనం విలవిలలాడిపోతున్నారు. శనివారం నమోదైన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తుంటే జిల్లా నిప్పుల కొలిమిలా తలపిస్తోంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి ఎండల తీవ్రత మొదలై.. మధ్యాహ్ననానికి వడగలుపులతో జనజీవనం స్తంభించిపోయేలా చేస్తోంది.
ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా జగిత్యాల జిల్లాలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. జగిత్యాల జిల్లా రాఘవపేట తో పాటు మేడిపల్లి ప్రాంతాల్లో ఏకంగా 43. 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత రికార్డింగ్ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత వేడి ప్రాంతాలుగా నిలిచాయి. అటు పెద్దపల్లి జిల్లాలోని కామంపూర్ తో పాటు కల్వచర్ల ప్రాంతాల్లో 44.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయి ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఇలా ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు సమాచారం..
Also Read: Vaibhav Sooryavanshi Record: 15 ఏళ్లకే ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన సూర్యవంశీ..గేల్, రైనా రికార్డులు బ్రేక్!
ఈ ఎండలు కాలం ప్రారంభంలోనే ఇంత మెట్టుగా కొడుతుంటే.. రాబోయే రోజుల్లో వీటి ప్రభావం మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎండకు బయట తిరిగేవారు తప్పకుండా పలు రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అవసరమైతే తప్ప 11:00 నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు బయటకు రావద్దని నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా బయట తిరిగేవారు తప్పనిసరిగా కొబ్బరినీళ్ళతో పాటు మజ్జిగ నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. వడదెబ్బ తగిలినట్లు అనిపిస్తే వెంటనే దగ్గర్లో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్లడం మంచిది. రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరికొంత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరిస్తోంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వుండి బయటి పనులు చేసుకోవడం చాలా మంచిది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook