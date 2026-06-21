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Karimnagar: కరీంనగర్-హైదరాబాద్ హైవేపై పెను ప్రమాదం.. ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు దగ్ధం!

Karimnagar-Hyderabad EV Bus Fire:  కరీంనగర్ హైదరాబాద్ రాజీవ్ రహదారిపై ఓ ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు పూర్తిగా కాళీ బూడిదైపోయింది. అందులోనే 37 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో వారంతా మంటల సమయంలో బస్సులో నుంచి దిగిపోయారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది...

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:20 AM IST
Karimnagar: కరీంనగర్-హైదరాబాద్ హైవేపై పెను ప్రమాదం.. ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు దగ్ధం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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