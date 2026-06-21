/Karimnagar: కరీంనగర్-హైదరాబాద్ హైవేపై పెను ప్రమాదం.. ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు దగ్ధం!

Karimnagar-Hyderabad EV Bus Fire Latest News: రాజధాని హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్న ఓ ప్రభుత్వ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది.. కరీంనగర్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు మంటల్లో పూర్తిగా కాలి బూడిదైపోయింది. తిమ్మాపూర్ మండలం పరిధిలోని ఎల్ఎండీ సమీపంలో ఆదివారం ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు డ్రైవర్ అప్రమత్తత వల్ల ఒక పెద్ద ప్రాణా నష్టం తప్పింది.. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 37 మంది ప్రయాణికులు తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డారు..
అసలేం జరిగిందంటే..?
పోలీసులతో పాటు ఆర్టీసీ సిబ్బంది తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కరీంనగర్ 2 చెందిన అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ బస్సు 37 మంది ప్రయాణికులతో హైదరాబాద్కు బయలుదేరింది.. బస్సు తిమ్మాపూర్ మండలం ఎల్ఎండి కాలనీ సమీపంలోకి చేరుకోగానే.. ఇంజన్ భాగం నుంచి ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు రావడం డ్రైవర్ గమనించారు.. ప్రమాదాన్ని ముందే ఊహించిన డ్రైవర్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బస్సు వెంటనే రోడ్డు పక్కనే నిలిపే వేశాడు..బస్సులో మంటలు చెలరేగుతున్నాయని గమనించి.. ప్రయాణికులను తక్షణమే కిందికి దిగిపోవలసిందిగా గట్టిగా కేకలు వేశారు.. డ్రైవర్ హెచ్చరికతో అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు ఒకరికొకరు తోసుకుంటూ.. ప్రాణ భయంతో లగేజీలను సైతం వదిలేసి బస్సులో నుంచి కిందికి పరుగులు తీశారు..
పూర్తిగా దగ్ధం..
ప్రయాణికులు అందరూ కిందుకు దిగిన కొద్ది క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తాన్ని వేగంగా వ్యాప్తించాయి.. బ్యాటరీ లోపం లేదా షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు ఉదృత రూపం దాల్చినట్లు సమాచారం.. దట్టమైన నల్లటి పొగతో పాటు అగ్నికీలలు ఎగసిపడడంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం భయానక వాతావరణము నెలకొంది..
స్థానికులతో పాటు ఆర్టీసీ సిబ్బంది వెంటనే అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించారు.. అయితే ఫైర్ ఇంజన్ ఘటన స్థలానికి చేరుకునే లోపే మంటల తీవ్రతకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సు పూర్తిగా కాలి కేవలం ఇనుప అస్తిపంజరంగా మారింది.. రోడ్డుపై బస్సు అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే ఇతర వాహనదారులు కూడా తీవ్రభయాందోళనకు గురయ్యారు.. ప్రమాదం కారణంగా కరీంనగర్ హైదరాబాద్ రాజీవ్ రహదారిపై కొంతసేపు ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది..
దర్యాప్తుకు ఆదేశించిన అధికారులు..
ఈ ఘోర ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పటికీ.. కళ్ళ ఎదుట బస్సు తగలబడిపోవడంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.. సమాచారం అందుకున్న ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో పాటు పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని సమీక్షించారు.. పర్యావరణహితం, అధునాతన రక్షణ వసతులు ఉన్నాయని భావించే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో ఈ తరహా ప్రమాదం జరగడంపై అధికారులు తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నారు..
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