English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Karim Nagar City
Karimnagar: మున్సిపల్ ఖజానాకు కన్నం.. ట్రేడ్ లైసెన్సుల పేరిట కాసుల వేట!

Karimnagar Municipal News: కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీలో నయా దందా మొదలైంది.. ట్రేడ్ లైసెన్సుల దందాతో ప్రభుత్వానికి రావలసిన కోట్ల రూపాయలు పక్క దారి పడుతున్నాయి. అధికారులు పట్టించుకోలేకపోవడంతో.. కొంతమంది మున్సిపాలిటీ అధికారులు ఈ దందాలు విపరీతంగా చేస్తున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 18, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

Karimnagar Municipal Latest News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో ట్రేడ్ లైసెన్సుల వ్యవహారం అక్రమార్కులకు అక్షయపాత్రగా మారుతూ వస్తుంది. ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికోడుతూ కొందరు అధికారులతో పాటు సిబ్బంది తమ జేబులను నింపుకుంటున్నారు.. ఆన్లైన్ విధానం అమరులో ఉన్నప్పటికీ.. క్షేత్రస్థాయిలో ఆఫ్లైన్ వసూళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.. పారదర్శకతకు పాతరేస్తూ సాగుతున్న ఈ దంతాలు ఏట కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం పక్కదారి పడుతూ వస్తోంది. అయితే దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? ఉన్నత అధికారులు కూడా పట్టించుకోలేకపోవడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని రెండు కార్పొరేషన్లతో పాటు 13 మున్సిపాలిటీల్లో వేల సంఖ్యలో వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయి.. నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి దుకాణంతో పాటు వ్యాపార సంస్థ మున్సిపాలిటీ నుంచి ట్రేడ్ లైసెన్స్ పొందాల్సి ఉంటుంది.. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేయాల్సిన సిబ్బంది వ్యాపారులతో కుమ్మక్కవుతున్నారు.  అంతేకాకుండా కొంతమంది సిబ్బంది తనిఖీలు చేసినప్పటికీ చేతులు తడుపుకుంటూ ఉన్నారు.  

థియేటర్లతో పాటు ఫంక్షన్ హాల్స్, భారీ హోటల్లో నుంచి వసూలు చేయాల్సిన పన్నులను నామమాత్రంగా చూపిస్తూ లోపాయి గారి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు.. నిర్ణీత గడువులోగా పన్నులు చెల్లించాలని సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాల్సింది పోయి.. వారికి అక్రమ మార్గాల్లో వెసులుబాటు కల్పిస్తూ వస్తున్నారు.. అంతేకాకుండా పలువురు వ్యాపారస్తులతో నేరుగా కుమ్మక్కై వారి నుంచి లక్షల రూపాయల్లో డబ్బులు పొందుతున్నారు.

ఈ గంధాలు అత్యంత ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం ఏమిటంటే.. పాత బకాయాలను కప్పిపుచ్చడం.. ఒక వ్యాపార సంస్థ పేరు మీద లక్షలాది రూపాయల పన్ను బకాయిలు ఉంటే.. వాటిని వసూలు చేయకుండా అదే సంస్థలు కొత్త పేరుతో రెండో లైసెన్స్ జారీ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల పాత బకాయిలు రికార్డులోనే ఉండిపోతున్నాయి.. ప్రభుత్వం ఆ మొత్తాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోతూ వస్తోంది. సాంకేతిక కారణాలు చూపుతూ ఆన్లైన్ డేటాను తారుమారు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు కూడా ఇప్పుడు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి..

అవినీతిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ట్రేడ్ లైసెన్స్ ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆన్లైన్ చేసింది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో కొందరు సిబ్బంది వ్యాపారస్తులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి.. తనిఖీల పేరుతో వేధిస్తూ సెటిల్మెంట్కు తెర లేపుతున్నారు. లైసెన్స్ ఫీజు కంటే తక్కువ మొత్తానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకొని.. ప్రభుత్వానికి దక్కాల్సిన ఆదాయానికి గండి కొడుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా గత మూడేళ్లలో సుమారు 10 కోట్లకు పైగా ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఆదాయం పక్కదారి పట్టినట్లు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఉన్నత అధికారులు స్పందించి సమగ్ర విచారణ జరిపితే తప్ప.. ఈ మున్సిపల్ లైసెన్స్ దందాకు అడ్డుకట్టుపడేలా లేదు.  ఇప్పటికైనా నిఘవర్గాలు రంగంలోకి దిగి ఖజానాకు గండి కొడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

KarimnagarKarimnagar newskarimnagar latest newsKarimnagar Municipality

Trending News