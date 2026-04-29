Karimnagar Latest News: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వాసులకు పాస్పోర్ట్ సేవల విషయంలో ఇకపై ఆలస్యం ఉండదు.. కరీంనగర్ ప్రాంతీయ పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం లో అపాయింట్మెంట్ స్లాట్ల సంఖ్య అధికారులు భారీగా పెంచారు. విదేశీ ప్రయాణాలతో పాటు ఉన్నత చదువుల కోసం పాస్పోర్ట్ దరఖాస్తు చేసుకునే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుండడంతో వెయిటింగ్ పీరియడ్ను తగ్గించేందుకు ఈ కీలకమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. దీనివల్ల ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసుకునే వారికి తొందరలోనే లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా మరిన్ని ప్రత్యేకమైన సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటివరకు కరీంనగర్ కేంద్రంలో రోజుకు కేవలం 220 స్లాట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. దీనివల్ల అపాయింట్మెంట్ దొరకడానికి దరఖాస్తుదారులకు చాలా సమయం పట్టేది. తాజా నిర్ణయంతో ఈ సంఖ్య నాలుగు వందలకు పెంచారు. అంతేకాకుండా పాస్పోర్ట్లకు సంబంధించిన కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అయితే, స్లాట్ల పెంపుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన కూడా వెళ్లడైనట్లు తెలుస్తోంది..
గతంలో ఉన్న 160 స్లాట్లకు 310కి పెంచగా.. అదనపు స్లాట్లతో పాటు ఇతర సేవలను కూడా మెరుగుపరిచినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీస్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికెట్ కోటాను కూడా 30కి పెంచినట్లు సమాచారం.. సాధారణంగా కరీంనగర్ కేంద్రంలో అపాయింట్మెంట్ లభించాలంటే దాదాపు 8 నుంచి 12 రోజులపాటు సమయం పట్టేది.. స్లాట్ల సంఖ్య దాదాపు రెట్టింపు కావడంతో.. ఇకపై దరఖాస్తు చేసుకున్న నాలుగు రోజుల్లోపే అపాయింట్మెంట్ లభించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల అత్యావసరంగా విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన వారికి, విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఊరట లభించబోతోంది.
ఈ పెంచిన స్లాట్ల విధానంతో పాటు మెరుగుపరిచిన సేవలు మే 4వ తేదీ నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు అదనపు కోటాను కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతున్నారు. పాస్పోర్టుకు సంబంధించిన సేవలలో పారదర్శకతను పెంచడంతో పాటు ప్రజలకు వేగవంతమైన సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది..స్లాట్ల పెరుగుదలతో కరీంనగర్ పాస్పోర్ట్ కేంద్రంపై ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోని ప్రజలకు వారి సొంత ప్రాంతాల్లోనే ఎంతో సులభంగా పాస్పోర్ట్ పనులు అయిపోతాయి..
