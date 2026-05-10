/Karimnagar: సర్కారు నిర్లక్ష్యం.. శిథిలావస్థలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు.. పేదలకు అందని వైద్యం!

Karimnagar PHCs Fund Crisis News: రాష్ట్రంలోని పేదల ప్రాథమిక వైద్యానికి వెన్నుముకగా నిలవాల్సిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు నేడు నిధుల కోరతతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ వైద్యశాలలకు అందాల్సిన గ్రాంట్లు నిలిచిపోవడంతో వ్యవస్థ హస్తవ్యస్తంగా తయారయింది. గత రెండేళ్లుగా నిధుల విడుదల లేకపోవడంతో ఆస్పత్రుల నిర్వహణ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అంతేకాకుండా రోగులు కూడా తీవ్ర అవస్థల పాలవుతున్నారు. ముఖ్యంగా పేద రోగులు పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది..
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల రోజువారి నిర్వహణ.. చిన్నపాటి మరమ్మత్తుల తో పాటు మందుల రవాణా వంటి అవసరాల కోసం ప్రభుత్వం హెల్త్ ఫండ్ విడుదల చేస్తుంది. అయితే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని 15 పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు 71 గ్రామీణ పీహెచ్పీ లకు సంబంధించి 2022 సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ నిధులు నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.2.87 కోట్ల బకాయాలు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
నిధుల కోరత కారణంగా ఆసుపత్రుల్లో కనీస మౌలిక వసతుల కల్పన పూర్తిగా ఆగిపోయింది. అంతేకాకుండా వర్షం పడితే పైకప్పుల నుంచి నీరు కారడమే కాకుండా.. శిథిలావస్థకు చేరిన గోడలకు రంగు వేయడం వంటి పనులు నిలిచిపోయాయి. ఇక పారిశుద్ధ్య కార్మికుల వేతనాలతో పాటు బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇతర శుభ్రత సామాగ్రి కొనుగోలుకు నిధులు లేక ఆస్పత్రులు అశుభ్రంగా మారాయి. దీంతోపాటు పెండింగ్ బిల్లుల కారణంగా కొన్నిచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు కూడా అంతరాయం కలిగిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి..
ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులకు ఇబ్బంది కలగకూడదని ఉద్దేశంతో.. చేసేదేమీ లేక కొందరు వైద్యాధికారులు తమ సొంత జేబుల నుంచే ఖర్చులు చేస్తున్నారట.. నెలకు రూ.1000 పెట్టి అత్యవసర మరమ్మత్తులు చేయిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని నుంచి రియంబర్స్మెంట్ వస్తుందో రాదో తెలియని పరిస్థితులలో తమ జీవితాల్లో నుంచి ఖర్చులు భరించాల్సి వస్తుందని వైద్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం ఒకవైపు కార్పొరేట్ వైద్యం అందిస్తామని గొప్పలు చెబుతున్నప్పటికీ.. క్షేత్రస్థాయిలో పీహెచ్పీలను మాత్రం గాలికి వదిలేసింది.. అని ప్రజాసంఘాలు విమర్శిస్తున్నాయి. నిధుల విడుదలను ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల సామాన్య ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందకుండా పోతోందని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నత అధికారులు స్పందించి.. పెండింగ్ లో ఉన్న కోట్ల రూపాయలను తక్షణమే విడుదల చేసి పీహెచ్బీలను ఆదుకోవాలని జిల్లా ప్రజల కోరుతున్నారు..
