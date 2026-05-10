Karimnagar Pmj Jewellery Robbery Case: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన కరీంనగర్ పీఎంజే (PMJ) జువెలరీ భారీ దోపిడీ కేసులో ఎట్టకేలకు పోలీసులకు కీలక ఆధారాలు లభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసిన కరీంనగర్ పోలీసులు.. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సహాయంతో నిందితుల కదలికలను కనిపెట్టారు. చోరీ చేసిన బంగారాన్ని విక్రయించే ప్రయత్నం చేస్తుండగా.. పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఒక ప్రధాన నిందితుడిని ప్రత్యేక బృందాలు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
నిందితుడు పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఒక స్థానిక నగల వ్యాపారికి చోరీ చేసిన బంగారాన్ని విక్రయిస్తున్న సమయంలో పోలీసులు మెరుపు దాడిని చేశారు. అతని వద్ద నుంచి కొంతమేర బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా దొంగలించిన నగలు అని తెలిసినా కూడా వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధపడిన సదరు వ్యాపారిని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వారిద్దరిని కరీంనగర్ కు తరలించేందుకు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ దోపిడి వెనక ప్రొఫెషనల్ అంతరాష్ట్ర ముఠాహస్తం ఉన్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.. పక్క ప్లాన్తో షో రూమ్లోకి చొరబడిన దొంగలు సీసీ కెమెరాలతో పాటు సెక్యూరిటీ కళ్లు కప్పి భారీగా నగలను దోచుకెళ్లారు.. ఈ కేసులో మొత్తం ఆరుగురు పాల్గొన్నట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ప్రస్తుతం చిక్కిన వ్యక్తి నుంచి మిగిలిన 5 నిందితుల వివరాలను పోలీసులు రాబడుతున్నట్లు సమాచారం.. వారు కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ లేదా పొరుగు రాష్ట్రాల్లో తలదాచుకొని ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు..
దోపిడి జరిగిన వెంటనే కరీంనగర్ పోలీసు కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఎనిమిది ప్రత్యేకమైన బృందాలను రంగంలోకి దించారు. సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్తో పాటు హైవే టోల్ గేట్ల వద్ద ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను ఆధారంగా నిందితులను వెంబడించారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన ఐదుగురు దొంగల కోసం పరుగు రాష్ట్రాల్లో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి నిందితులను పట్టుకొని.. దోపిడికి గురైన మిగిలిన బంగారాన్ని కూడా వీకవరీ చేస్తామని పోలీసు వర్గాలు భీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. భారీ దోపిడీ కేసు కొలిక్కి వస్తుండడంతో అటు జ్యువెలరీ యజమానులతో పాటు ఇటు ప్రజలు కూడా ఊపిరిపించుకుంటున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook