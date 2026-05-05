karimnagar Jewellery robbery case: కరీంనగర్‌ జ్యువెల్లరీ చోరీ ఘటన.. అడ్డంగా బుక్కైన నిందితులు.. దొరికిన పెద్ద క్లూ..!

Karimnagar pmj Jewellery shop robbery incident: కరీంనగర్ లోని పీఎంజే జ్యువెల్లరీ షాపులో ఇటీవల భారీ చోరీ జరిగింది. కాల్పులు జరిపి ఐదుగురు దుండగులు కనీసం మాస్కులు కూడా లేకుండా ధైర్యంగా వచ్చి చోరీ చేశారు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం నగరంకు దూరంలో ఉండే షాపులో చోరీ చేశారు. పైగా ఆదివారం రోజురద్దీ ఉండదని రెక్కీ చేసి మరీ చోరీ చేశారు. ఈ క్రమంలో నిందితులు పారిపోతు 'ఐ లవ్ నందూర్భార్' అని ఉన్న బ్యాగ్ ను వదిలి పెట్టి వెళ్లిపోయారు. అది మహారాష్ట్రలోని ఒక జిల్లా పేరు.అది గుజరాత్ కు సరిహద్దులో ఉంటుంది.. ఈ బ్యాగులు గుజరాత్ సరిహద్దులోని ఓ ఫ్యాక్టరీలో తయారైనట్లు గుర్తించారు.
అయితే.. ఇది ఘటన ప్రదేశంలో కావాలని డైవర్ట్ చేసేందుకు పెట్టి వెళ్లారో లేదా నిజంగానే ఆగంతకులు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ కు చెందిన వార అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. చోరీ చేసిన తర్వాత ముఠా.. పోలీసుల దృష్టిని మళ్లించేందుకు నిందితులు సీసీ కెమెరాలున్న చోట ఒక దారిలో వెళ్లి, సీసీ కెమెరాలు లేని చోటు నుంచి మరో మార్గంలో ప్రయాణించారు.
దొంగలు గల్లీల నుంచి శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం, మల్కాపూర్ మీదుగా చింతకుంట బైపాస్ నుంచి వెలిచాల వైపునకు వెళ్లారని, కాలువ గట్ల మీదుగా రామడుగు మండలం మోతె, రుద్రారం నుంచి మంచిర్యాల వెళ్లినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు దొంగలు ఐదుగురు బీహర్ కు చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు.
అయితే పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నంలోభాగంగా ఒకరు మాట్లాడారని గుర్తించారు. ముఠా సభ్యుల్లో ఇద్దరు పాత నేరస్తులుగా వారి ఆనవాళ్లను చూసి నిర్ధారించారు. నిందితులకు సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు పోలీసు బృందాలు బిహార్ కు వెళ్లారు.
మొత్తంగా 16 బృందాల పోలీసులు మహారాష్ట్రతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు వెళ్లి ముఠా గురించి ఆరా తీశాయి. ఇందులో వీరు బిహార్ కు చెందిన వారని గుర్తించారు. ప్రస్తుతం చోరీ జరిగిన ప్రదేశంలోని టవర్ పరిధిలోని పలువురు అనుమానితుల ఫోన్ నంబర్ల జాబితాను సేకరించి విచారణ చేపట్టారు.
