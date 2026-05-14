/Karimnagar: స్క్రీన్ ప్లే అదిరిపోయింది.. కరీంనగర్ PMJ జువెలరీ దోపిడీకి స్కెచ్ గీసింది జైలులోనే..

Karimnagar PMJ Jewelry Robbery Case News: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన కరీంనగర్ పీఎంజే (PMJ) జువెలరీ దోపిడీ కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించిన్నట్లు తెలిపారు.. ఈ భారీ దోపిడీ వెనక ఉన్న అసలు కుట్ర జైలు గోడల మధ్యే జరిగిందని ఇటీవలే పోలీసులు జరిపిన విచారణలో భాగంగా తేలింది.. దేశవ్యాప్తంగా వందల కిలోల బంగారాన్ని దోచుకున్న గోల్డెన్ థీఫ్ గ్యాంగ్ లీడర్ సుబూత్ సింగ్ ఈ దోపిడీకి సూత్రధారి అని కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ (CP) గౌష్ ఆలం అధికారికంగా తెలిపారు.
ప్రస్తుతం జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న సుబూత్ సింగ్, తన నేర సామ్రాజ్యాన్ని అక్కడి నుంచే రన్ చేపిస్తున్నట్లు సీపీ తెలిపారు. ఈ దోపిడీకి కొన్ని రోజుల ముందు తనను కలవడానికి వచ్చిన అనుచరులకు కరీంనగర్ షోరూం మ్యాప్తో పాటు ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికను కూడా వివరించిన్నట్లు సమాచారం.. పోలీసులకు చిక్కకకుండా.. ఎలా పారిపోవాలి.. బంగారాన్ని ఎక్కడ విక్రయించాలి.. అనే అంశాలపై పక్కా..స్కెట్ వేసి ఇచ్చాడని విచారణలో తెలింది.
ఈ దోపిడీ కోసం సబూత్ సింగ్ మొత్తం 13 మంది సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేకమైన ముఠాను రంగంలోకి దించాడు. వీరిలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక బాధ్యతను అప్పగించారు. కొంతమంది షోరూం పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించడంతో పాటు మరికొందరు వాహనాలను సిద్ధం చేయడం వంటి బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా.. ప్రధాన నిందితులు షోరూంలోకి చొరబడి సిబ్బందిని బెదిరించి బంగారాన్ని దోచుకోవడం.. ఇలా ఒక్కక్కరూ వారి వారి బాధ్యతలను అమలు చేసి ఈ భారీ దోపిడీని చేశారు.
అలాగే ఈ దోపిడీలో నిందితులు అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ..మొబైల్ ఫోన్లు వాడకుండా కేవలం సంకేతాల ద్వారా సంభాషించుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దోపిడీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ముఠా సభ్యులు వివిధ మార్గాల ద్వారా రాష్ట సరిహద్దులు దాటి పారిపోయారు. ఈ దోపిడీపై సీపీ గౌష్ ఆలం మాట్లాడుతూ.. నిందితులు చాలా తెలివిగా వ్యవహరించినప్పటికీ.. ప్రత్యేక బృందాలు సీసీటీవీ ఫుటేజ్తో పాటు ఇతర సాంకేతిక ఆధారాల సహాయంతో నిందితులను గుర్తించాయని.. ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని వెల్లడించారు.
ఈ కేసులో పరారీలో ఎన్న మిగిలిన నిందితుల కోసం కూడా పోలీసులు పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకమైన గాలింపు చర్యాలు చేపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దోచుకున్న బంగారంలో కొంత భాగాన్ని ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సంచారం.. జైలులో ఉంటూ.. సుబూత్ సింగ్ ఎలా ప్లాస్ చేయగలిగాడు.. అతనికి సహకరించిన వారు ఎవరు? అనే కోణంలో కూడా అధికారులు లోతుగా దర్యాప్తు కూడా చేస్తున్నట్లు సమాచారం..
