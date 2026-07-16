Karimnagar Civil Supplies Scam: కరీంనగర్ జిల్లా సివిల్ సప్లైస్ శాఖలో ఊహించని రీతిలో భారీ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. పేదల ఆకలి తీర్చాల్సిన కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ (CMR) కేటాయింపుల్లో వందల కోట్ల రూపాయల అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలడంతో ఒక్కసారిగా అధికారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారమే.. ఈ కుంభకోణం విలువ దాదాపు రూ.182 కోట్లుగా తేలడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ వ్యవహారం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వం దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి.. బాధ్యులపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది.
రైస్ మిల్లర్ల మాయాజాలం..
ప్రభుత్వం మిల్లింగ్ కోసం కేటాయించిన ధాన్యాన్ని సకాలంలో బియ్యంగా మార్చి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్కు అప్పగించడంలో కొందరు రైస్ మిల్లర్లు తీవ్ర అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి.. కోట్లాది రూపాయల విలువైన ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించినట్లు విచారణలో తేలింది. క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేపట్టిన అధికారులకు మిల్లుల్లో ఉండాల్సిన నిల్వలు కనిపించకపోవడంతో అధికారులు షాక్కు గురయ్యారు.
రంగంలోకి సర్కార్..
ఈ భారీ స్కామ్ బయటపడటంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత తీవ్రంగా స్పందించింది.. అక్రమార్కులను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేస్తూ కఠిన చర్యలు ప్రారంభించింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించి.. ప్రభుత్వ సొమ్మును పక్కదారి పట్టించిన 18 మంది రైస్ మిల్లర్లపై ఇప్పటికే అధికారులు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ కుంభకోణంలో కీలక సూత్రధారిగా ఉన్న ఒక ప్రధాన నిందితుడిపై ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినమైన పీడీ యాక్ట్ (PD Act)ను ప్రయోగించింది. సకాలంలో బియ్యం అప్పగించకుండా మొండికేస్తున్న 38 రైస్ మిల్లులను అధికారులు డిఫాల్ట్ జాబితాలో చేర్చారు.
కొనసాగుతున్న విచారణ..
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్యలు కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని అధికారులు చెబుతూ వస్తున్నారు. ఈ భారీ కుంభకోణంలో నెట్వర్క్ చాలా పెద్దదని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మరో 20 రైస్ మిల్లుల వ్యవహారంపై పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు. వీటిలో కూడా భారీగా నిల్వలు మాయమైనట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. త్వరలోనే వీటికి సంబంధించిన పూర్తి నివేదిక రానుందని.. తప్పు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా సరే ఉపేక్షించేది లేదని ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రికవరీపై నజర్..
ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండి కొట్టిన ఈ రూ.182 కోట్ల రికవరీపై సివిల్ సప్లైస్, రెవెన్యూ అధికారులు ముమ్మరంగా దృష్టి సారించారు. డిఫాల్ట్ అయిన మిల్లుల నుంచి రికవరీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు అవసరమైతే ఆస్తుల జప్తునకు కూడా వెనుకాడబోమని సమాచారం.. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మిల్లుల్లోనూ అదనపు బృందాలతో తనిఖీలు మరింత ముమ్మరం చేశారు. ఈ కుంభకోణం వెనుక అధికారుల హస్తం ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలోనూ అంతర్గత విచారణ సాగుతోంది. ఈ స్కామ్ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకెన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో చూడాలి.
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