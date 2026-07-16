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కరీంనగర్ సివిల్ సప్లైస్‌లో భారీ స్కామ్.. రూ.182 కోట్ల కుంభకోణం..

Karimnagar Civil Supplies Scam: కరీంనగర్ జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖలో రూ.182 కోట్ల విలువైన భారీ కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ (CMR) కుంభకోణం కలకలం రేపుతోంది. ప్రభుత్వం మిల్లింగ్‌కు కేటాయించిన ధాన్యాన్ని కొందరు రైస్ మిల్లర్లు సకాలంలో బియ్యంగా మార్చకుండా పక్కదారి పట్టించినట్లు అధికారుల తనిఖీల్లో ఇటీవలే తేలింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:43 PM IST
కరీంనగర్ సివిల్ సప్లైస్‌లో భారీ స్కామ్.. రూ.182 కోట్ల కుంభకోణం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కరీంనగర్ సివిల్ సప్లైస్‌లో భారీ స్కామ్.. రూ.182 కోట్ల కుంభకోణం..
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