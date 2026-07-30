/భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు రేపు సెలవు..

Karimnagar School Holiday News: కరీంనగర్ జిల్లా వాసులకు, ముఖ్యంగా పాఠశాల విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు అత్యంత ముఖ్యమైన వార్త.. గత కొన్ని రోజులుగా పడుతున్న కుండపోత వర్షాలతో జిల్లా తడిసిముద్దవుతోంది. వాగులతో పాటు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రహదారులు జలమయమై పిల్లలను బడులకు పంపాలంటేనే తల్లిదండ్రుల గుండెలు చేతిలో పట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ ఆందోళనకర పరిస్థితులను, ప్రజల భయాందోళనలను జిల్లా యంత్రాంగం సకాలంలో గుర్తించింది.
రేపు పాఠశాలలకు సెలవు..
వర్ష తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. విద్యార్థుల రక్షణే ధ్యేయంగా కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా ప్రత్యేకమైన ఆదేశాలను జారీ చేశారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జులై 31వ తేదీన జిల్లాలోని పాఠశాలలన్నింటికీ సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి (DEO) చైతన్య జైనీ అధికారికంగా వెల్లడించారు.
ఈ నిర్ణయం జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటుతో పాటు ఎయిడెడ్ పాఠశాలల యాజమాన్యాలకు వర్తిస్తుందని DEO స్పష్టం చేశారు. చిన్నారి విద్యార్థులు వర్షంలో తడిసి అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా.. ఏ విధమైన ప్రమాదాలకు గురికాకుండా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు..
సాధారణంగా సెలవు అనగానే చదువు వెనుకబడిపోతుందేమోనన్న చింత ఉపాధ్యాయుల్లో, తల్లిదండ్రుల్లో వ్యక్తమవుతుంటుంది. కానీ.. జిల్లా విద్యాశాఖ దీనికి కూడా సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని సిద్ధం చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. జులై 31న పనిదినాన్ని భర్తీ చేయడానికి రాబోయే ఆగస్టు 8న పాఠశాలలను యథావిధిగా నిర్వహించనున్నట్లు DEO చైతన్య జైనీ తెలిపారు. దీనివల్ల విద్యార్థుల విద్యాసంవత్సర ప్రణాళికకు ఎలాంటి నష్టం కలగదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పాఠశాలలకు, విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ సెలవు వర్తిస్తుందని.. ముందుగా నిర్ణయించిన ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ కార్యక్రమాలు (Teacher Training Programs) మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారమే.. కొనసాగుతాయని అధికారి తెలిపారు. సంబంధిత ఉపాధ్యాయులు ఈ విషయాన్ని గమనించి శిక్షణకు హాజరుకావాలని సూచించారు.
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