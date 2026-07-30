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భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు రేపు సెలవు..

Karimnagar School Holiday: రేపు కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడం వల్ల విద్యార్థులకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండడానికి ముందుగానే జిల్లా యంత్రాంగం సెలవు ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారక ప్రకటన జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి వెల్లడించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:21 PM IST
భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు రేపు సెలవు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు రేపు సెలవు..
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