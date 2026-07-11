/ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వరుసగా భర్తల హత్యలు!

Karimnagar Two Husbands Murdered News: పచ్చని సంసారాల్లో క్షణికావేశం చిచ్చు రేపుతోంది.. చిన్నపాటి మనస్పర్థలతో పాటు రోజువారీ గొడవలు చివరకు దారుణ హత్యలకు దారితీస్తుండటం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. నూరేళ్ల బంధానికి ప్రతీకగా నిలవాల్సిన భార్యాభర్తల బంధం.. అనుమానాలు, కోపతాపాల వల్ల రక్తసిక్తమవుతోంది. కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే ఇద్దరు భర్తలు భార్యల చేతిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోవడం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
కోరుట్లలో రోకలిబండతో ఘాతుకం..
ఈ నెల 9వ తేదీన జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణంలో ఒక దారుణమైన ఘటన జరిగింది.. ఒక సాదాసీదా కుటుంబంలో రేగిన వివాదం చివరకు ప్రాణాలు తీసే వరకు వెళ్లింది.. భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన తీవ్రమైన వాగ్వాదం కాస్తా .. పెనుగులాటగా మారింది. కోపంతో ఊగిపోయిన భార్య.. ఇంట్లోనే ఉన్న రోకలిబండతో భర్త తలపై బలంగా బాదింది. తీవ్ర రక్తస్రావంతో సదరు వ్యక్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు..
సుల్తానాబాద్లో కుమారుడితో కలిసి..
కోరుట్ల ఘటన మరువక ముందే.. నిన్న పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం తుర్క కాశీపల్లి గ్రామంలో మరో ఘోరం జరిగింది. ఇక్కడి కుటుంబంలో కూడా గత కొంతకాలంగా మనస్పర్థలు నడుస్తున్నట్లు సమాచారం. నిన్న రాత్రి జరిగిన గొడవ తీవ్రరూపం కావడంతో.. భార్య తన కుమారుడితో కలిసి భర్తపై దాడికి తెగబడింది. ఇద్దరూ కలిసి అత్యంత క్రూరంగా ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు తీశారు. కన్న తండ్రిని చంపేందుకు కుమారుడు కూడా తల్లికి సహాయడం చేయడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది..
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ..
ఈ రెండు ఘటనల వెనుక ప్రధానంగా కుటుంబ కలహాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాటు ఒకరిపై ఒకరికి పెరిగిన అనుమానాలే కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఈ వరుస హత్యల వల్ల కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే చనిపోలేదు.. వారి వెనుక ఉన్న కుటుంబాలు పూర్తిగా రోడ్డున పడ్డాయి.. భర్తలు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. భార్యలు, వారికి సహకరించిన పిల్లలు జైలు పాలు కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనివల్ల ఆయా కుటుంబాల్లోని చిన్న పిల్లలు అనాథలుగా మారుతున్నారు.
మనుషుల మధ్య సహనం నశించిపోవడం.. కోపాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ఘాతుకాలు జరుగుతున్నాయని సామాజిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. చిన్న సమస్యలకే కౌన్సిలింగ్ తీసుకోకపోవడం.. పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీలు చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇవి హత్యల వరకు దారితీస్తున్నాయి.
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