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ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వరుసగా భర్తల హత్యలు!

Karimnagar Two Husbands Murdered: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో క్షణికావేశం, కుటుంబ కలహాలు మంచి కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతున్నాయి. కేవలం 48 గంటల వ్యవధిలోనే జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో భార్యాలు భర్తలను దారుణంగా చంపేశారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:09 PM IST
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వరుసగా భర్తల హత్యలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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