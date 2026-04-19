  Kcr Public Meeting: జగిత్యాల జైత్రయాత్ర.. కేసీఆర్ సభకు సర్వం సిద్ధం..

KCR Jagitial Public Meeting: రేపు జగిత్యాలలో జరగబోయే బీఆర్ఎస్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు కేసిఆర్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లను అధికారులు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అక్కడికి తరలివచ్చే కార్యకర్తలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేకమైన కొన్ని ఏర్పాట్లు చేశారట..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 19, 2026, 02:38 PM IST

Kcr Public Meeting: జగిత్యాల జైత్రయాత్ర.. కేసీఆర్ సభకు సర్వం సిద్ధం..

KCR Jagitial Public Meeting Latest News: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కీలక ఘట్టానికి జగిత్యాల వేదిక కాబోతోంది.. రేపు పట్టణంలో నిర్వహిస్తున్న బీఆర్ఎస్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు భారీ ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హాజరు కాబోతున్న ఈ బాహిరంగ సభను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పార్టీ శ్రేణులు తమ బలాన్ని చాటుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే పట్టణమంతా గులాబీ తోరణాలతో పాటు ఫ్లెక్సీలతో నిండిపోయింది. ఈ సభకు నేరుగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి రావడం వల్ల అధికారులు ప్రత్యేకమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది..

ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని సభకు వచ్చే సామాన్య ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా నాయకులు ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా తాగునీరు ఇబ్బంది రాకుండా భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేశారట.. మూడు లక్షల వాటర్ బాటిల్లు సభా ప్రాంగణం వద్ద అందుబాటులో ఉంచారట. దీంతోపాటు ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగేందుకు రెండు లక్షల మజ్జిగ ప్యాకెట్లు పంపిణీ కూడా చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సభా ప్రాంగణంలో భారీ కూలర్లతో పాటు ఫ్యాన్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు..

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నలుమూలల నుంచి వేలాది వాహనాల్లో జనం తరలివచ్చే అవకాశాలు ఉండడంతో పోలీసులతో పాటు పార్టీ వాలెంటీర్లు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారు.. వివిధ రూట్ల నుంచి వచ్చే బస్సులతోపాటు కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల కోసం ప్రత్యేకమైన పార్కింగ్ స్థలాలను కేటాయించారు. పట్టణంలో ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తూ సైన్ బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సమాచారం..

ఉమ్మడి జిల్లా BRS ఎమ్మెల్యేలే కాకుండా ఉమ్మడి  నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన పార్టీ కీలక నేతలు కూడా సభ స్థలాన్ని నిరంతరం సందర్శిస్తూ.. పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారట.. స్టేజ్ నిర్మాణంతోపాటు సౌండ్ సిస్టం, విలేకరుల గ్యాలరీ తో పాటు వీఐపీలు కూర్చునే ఏర్పాట్లపై నేతలు దగ్గరుండి ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారట.. జగిత్యాల గడ్డ ఎప్పుడు కేసీఆర్ గారికి అండగా ఉంటుందని.. ఈ సభ ద్వారా ప్రతిపక్షాలకు గట్టి సమాధానం చెబుతామని అక్కడి నేతలు ఇప్పటికే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

భారీ బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన భద్రత ఏర్పాట్లను చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా సీసీ కెమెరాల నిఘాతో పాటు మఫ్టీల్లో ఉన్న పోలీసులు కూడా నిరంతరం పహార కాస్తున్నారట. ఎక్కడ చిన్నపాటి అవాంఛనీయ ఘటన జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. ఈ సభ కేవలం రాబోయే ఎన్నికలకు ప్రచారం మాత్రమే కాదని.. జగిత్యాల ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని పార్టీ వర్గాలు అభివర్ణిస్తున్నాయి. రేపు మధ్యాహ్నం జరగబోతున్న ఈ మహాసభ కోసం ఇప్పుడు అందరి కళ్ళు జగిత్యాల వైపే ఉన్నాయి..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

