KCR Success March: జగిత్యాల నుంచే బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర ప్రారంభం: కేటీఆర్‌

KCR Triumphal March Starts From Jagtial: ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా.. ఏం చేసినా జగిత్యాల కేసీఆర్‌ సభ భారీ విజయవంతం అవుతుందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. జగిత్యాల నుంచే మళ్లీ పూర్వ వైభవం సాధిస్తామని.. మరోసారి కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 18, 2026, 04:49 PM IST

KTR Jagtial Speech: జగిత్యాల నుంచే బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర ప్రారంభమవుతుందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. తిరిగి జగిత్యాల నుంచే మళ్లీ పూర్వ వైభవం సాధించడానికి.. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడానికి జగిత్యాల ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే కదం తొక్కుతామని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో ఒక రాజకీయ పునరేకీకరణ జరుగుతోందని.. సింహం బయటికి వస్తోంది అంటే గుంటనక్కల గుండెల్లో ఇవాళ రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి' అని రేవంత్ రెడ్డిని కేటీఆర్‌ విమర్శించారు.

ఏప్రిల్ 20వ తేదీన జగిత్యాలలో నిర్వహించనున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రజా ఆశీర్వాద సభా ప్రాంగణాన్ని శనివారం సందర్శించిన అనంతరం పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో కలిసి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. జగిత్యాలలో కోలాహలం, ఒక పండుగ వాతావరణం ఇవాళ అందరికీ కనబడుతోందని తెలిపారు. కేసీఆర్ సంవత్సరం తర్వాత ఒక బహిరంగ సభకు వస్తున్నారంటే ఎన్నో రకాల కుట్రలు, కుతంత్రాలకు తెరలేపి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జగిత్యాలలో జరగబోతున్న చైత్రయాత్రను అడ్డుకునే ఒక చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. 'రేవంత్‌ రెడ్డి, మంత్రులు ఎంత సిల్లీ రాజకీయాలు చేస్తున్నారంటే.. కేసీఆర్ ఇక్కడికి వస్తున్నారంటే మేడిగడ్డకు వెళ్తారట. రెండున్నరేళ్లుగా మేడిగడ్డకు వెళ్లేందుకు రేవంత్‌ రెడ్డికి సమయం లేకుండా ఉండి అర్జెంట్‌గా కేసీఆర్ బహిరంగ సభ ఇక్కడ ఉంటే.. టీవీల్లో సగం కేసీఆర్‌ను చూపెట్టాలి, సగం రేవంత్ రెడ్డిని చూపెట్టాలి' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

'పేపర్లలో సగం రేవంత్ రెడ్డిదే రాయాలి. అవతలి వైపు కేసీఆర్‌ది రాయాలని ఒక చిల్లర ప్రయత్నం. అంటే ఇంత కుత్సితమైన, ఇంత కుసంస్కారమైన, ఇంత చిన్న మెదడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి బహుశా భారతదేశంలో ఎవరూ ఉండరు.. రేవంత్ రెడ్డి తప్ప. ఆయనకు హైట్ తక్కువ అనుకున్నాం, బుర్ర కూడా తక్కువనే' అని సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. 'ఇంత చిల్లరగా ఉండకూడదు రాజకీయాలు. కేసీఆర్‌లాంటి ఒక నాయకుడు ఆయన ఈ వయసులో ఈ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత ఆయనకు పేపర్లో ఏమి రాస్తారు, టీవీ వాళ్లు ఏమి చూపెడతారు అనే విషయాలు పెద్దగా ప్రాధాన్యం ఉండదు. కేసీఆర్‌ ఇక్కడికి వస్తుంటే కోరుట్లకు వెళ్లి వచ్చేవారందరికీ ఇక్కడికి రానీయకుండా రోడ్డు తవ్వుతున్నారట. మూడేళ్లుగా గుర్తుకు రాని ఈ రోడ్డు, ఇప్పుడే గుర్తుకు వచ్చింది సడన్‌గా?' అని ప్రశ్నించారు. 'ఇంత చీప్ రాజకీయాలు, ఇంత చిల్లర ప్రయత్నాలతో జగిత్యాలలో జనప్రభంజనాన్ని అడ్డుకుంటామని రేవంత్ రెడ్డి, ఇక్కడున్న హైబ్రిడ్ ఎమ్మెల్యే. ఒక హైబ్రీడ్ కూడా కాదు, ఇది ఏం బ్రీడో ఇది. క్రాస్‌బ్రీడ్.. ఇది ఏం బ్రీడో ఆ బ్రీడ్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడున్న ఆయన ఏ పార్టీ ఏమిటో ఆయనకే తెలియదు' అని విమర్శించారు.

'కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసులో కూర్చుంటాడు.. మంత్రి పక్కన కూర్చుంటాడు. క్రాస్ బ్రీడ్ అనాలా, హైబ్రీడ్ అనాలా, ఏ బ్రీడ్ అనాలి? ఆయన ఏందో ఆయనే చెప్పుకోవాలి. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ వాళ్ల భయం కూడా ఏమిటంటే ఇక్కడికి కేసీఆర్ వచ్చి, జీవన్ రెడ్డి అందరూ కలిసి ఒక వేదికపై మాట్లాడితే జగిత్యాల నుంచే మళ్లీ బీఆర్ఎస్ చైత్రయాత్ర మొదలవుతుంది. దండయాత్ర మొదలవుతుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వెల్లడించారు. రేవంత్ రెడ్డికి భరతం పట్టడానికి తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికే రంగం సిద్ధం చేశారనే ఒక వాతావరణం వస్తుందనే భయం ఆయనకు పట్టుకుందని పేర్కొన్నారు.

'రేవంత్‌ రెడ్డిది అట్టర్‌ఫ్లాప్ పాలన. ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు, 13 డిక్లరేషన్లు అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిన విషయం బయటపడుతుందని ఆయనకు భయం పట్టుకుంది. అందుకే ఈ రకమైన చిలిపి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం. ఇదే జగిత్యాలలో కేసీఆర్ గతంలో ఎన్నో బహిరంగ సభలు నిర్వహించారు. ఈ సభ కూడా అద్భుతంగా విజయవంతమవుతుంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా.. ఎన్ని చిల్లర కుట్రలు చేసినా అన్నిటినీ అధిగమించడానికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకత్వం అహర్నిశలు కష్టపడుతోందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ చెప్పారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

