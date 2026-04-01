  • Karimnagar: వింత ఘటన.. ఇళ్లకు తాళాలు వేసి పొలాల్లోకి.. భయంతో వణికిపోతున్న గ్రామస్థులు!

Karimnagar News: ఇప్పుడు కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ ఊరు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఊరికి కీడు సోకిందని భావించి ప్రజలంతా.. పోలిమేర బైటే జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. ఇది తెలుసుకున్న వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 1, 2026, 05:31 PM IST

Karimnagar Latest News: ఒక మామూలు సాధారణ గ్రామం కాదు.. తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకి ఇళ్లకు తాళాలు వేస్తున్నారు.. విల్లాపాపలతో సహా జనం పొలాల బాట పడుతున్నారు.. వంట సామాగ్రి తో పాటు బియ్యం, కూరగాయలు మూటలు గట్టుకొని అడవి బాట పట్టారు.. కారణం తెలిస్తే అందరూ ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే.. కారణమేంటో కాదు ఆ ఊరికి కీడు సోకిందన్న భయం.. అవును మీరు విన్నది నిజమే. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మండలం కేశవాపూర్ గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఈ వింత ఘటన ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇప్పుడు ఈ ఊరు పేరు వింటేనే అంతా భయపడి పోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అసలు ఏం జరిగింది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

గత రెండు నెలలుగా కేశవపూర్ గ్రామంలో వరస విషాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.. కేవలం 60 రోజుల వ్యవధిలో సుమారు 15 మంది వివిధ కారణాలతో మరణించారట.. తాజాగా ఒకరు మరణించిన తర్వాత.. వారి దశదిన కర్మలు కూడా పూర్తికాకముందే మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో గ్రామస్తుల్లో ఒక ఊహించని ఆందోళన మొదలైంది. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఒకరి వెనక ఒకరు మృత్యువాత పడడంతో.. గ్రామానికి ఏదో దోష చుట్టుముట్టిందని ప్రజలు బలంగా నమ్ముతున్నారు..

గ్రామంలో నెలకొన్న ఈ భయానక పరిస్థితులపై గ్రామ పెద్దలతో పాటు యువకులు కలిసి ఒక జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితుడిని ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఊరిపై ఉన్న గ్రహ దోషం పోవాలంటే కీడు పంటలు చేయాలని ఆయన సూచించారు. సూర్యోదయానికి ముందే ఊరు విడిచి వెళ్లాలని.. రోజంతా ఊరి పొలిమేరల అవతల పడుకొని తిని.. సూర్యాస్తమయం అయ్యాక చీకటి పడ్డాకే మల్లి పిల్లకు చేరుకోవాలని నియమం విధించారు.. ఇలా చేస్తే గ్రామానికి అంతా బాగా జరుగుతుందని ఆ జ్యోతిష్యులు తెలిపారుట..

పండితుడి సూచనల మేరకు గ్రామస్తులందరూ ఏకమై ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. బుధవారం తెల్లవారుజామునే గ్రామం అంత ఖాళీ చేసిన పొలాల్లోకి చేరుకున్నారు.. ఊరులోని పాఠశాలలతో పాటు అంగన్వాడి కేంద్రాలు, దుకాణాలు అన్ని మూతపడ్డాయి. అలాగే చెట్ల కింద పొయ్యిలు వెలిగించి సామూహికంగా వంటలు చేసుకుంటున్నారు.. చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి వారి వరకు అందరూ రోజంతా ఊరికి దూరంగానే గడిపారు.  వరుస చావులు సంభవిస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాం.. ఎవరికి ఏమవుతుందో అని భయమేస్తోంది.. అందుకే అందరం కలిసి ఊరి దోషం పోవాలని ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

