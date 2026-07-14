/కొండగట్టు ఆలయంలో నిండు అమావాస్య రోజు నాగుపాము మృతి.. దేనికి సంకేతం?

Kondagattu Temple: నిండు అమావాస్య.. దీనికితోడు తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద పుణ్యక్షేత్రం. అమావాస్య రోజు ప్రముఖ ఆలయంలో నాగుపాము హల్చల్ చేసింది. కొద్దిసేపు హల్చల్ చేసిన నాగుపాము అకస్మాత్తుగానే చనిపోయింది. ఎలాంటి గాయం.. అనారోగ్యం లేకుండానే పాము ఆలయ ఆవరణలో మృతిచెందడం వైరల్గా మారింది. ఈ సంఘటన తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో చోటుచేసుకుంది. అమావాస్య రోజు నాగుపాము మృతి చెందడం కలకలం రేపింది.
జగిత్యాల జిల్లా చొప్పదండి నియోజకవర్గం మల్యాల మండలంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి దేవాలయ ప్రాంగణంలో మంగళవారం అమావాస్య రోజున నాగుపాము ప్రత్యక్షమైంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఆలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చిన నాగుపామును భక్తులు ఆసక్తిగా తిలకించారు. అక్కడ ప్రత్యక్షమైన నాగుపాముకు భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అమావాస్య రోజున స్వామివారి సన్నిధిలో నాగుపాము దర్శనం ఇవ్వడాన్ని భక్తులు విశేషంగా భావించారు.
భక్తులు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్న సమయంలోనే హఠాత్తుగా నాగుపాము చనిపోయింది. కొద్దిసేపటికే ఎలాంటి గాయాలు లేకుండా, ఎవరూ హాని చేయకపోయినా నాగుపాము అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచిపోయింది. ఇది భక్తులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. పాము ఆరోగ్యంగా కనిపించినప్పటికీ అకస్మాత్తుగా మృతి చెందడంతో ఆలయ పరిసరాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటన యాదృచ్చికంగా జరిగిందా, లేక ఏదైనా సంకేతమా అనే కోణంలో భక్తులు చర్చించుకుంటున్నారు. అమావాస్య రోజున జరిగిన ఈ సంఘటన స్థానికంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
వాస్తవంగా అమావాస్యను ప్రతికూలంగా భావిస్తుంటారు. ఆ రోజు చెడు జరుగుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు. నిండు అమావాస్య రోజు ఇలా నాగుపాము ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంలో చనిపోవడం వెనుకాల ఏమై ఉంటుందా? అని భక్తులు సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే అలాంటిది ఏమీ లేదని.. చెడు సంకేతం అలాంటిది ఏమీ లేదని కొందరు కొట్టిపారేస్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన నాగుపాము భక్తుల మధ్యకు రావడంతో ఎవరైనా దాడి చేయడంతో పాము మరణించి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనికి పెద్దగా చర్చించాల్సిన అవసరం లేదని కొట్టిపారేస్తున్నారు.