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కొండగట్టు ఆలయంలో నిండు అమావాస్య రోజు నాగుపాము మృతి.. దేనికి సంకేతం?

King Cobra Suddenly Death On Amavasya At Kondagattu Anjaneya Swamy Temple: అమావాస్య అంటే ప్రతికూల ప్రభావం చూపే రోజు అని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. మరి అలాంటి నిండు అమావాస్య రోజు నాగుపాము చనిపోతే ఎలాంటి సంకేతం ఇస్తుందని భక్తులు ఆలోచిస్తున్నారు. అదీ కూడా కొండగట్టు ఆలయంలో నాగుపాము చనిపోవడం కలకలం రేపుతోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 14, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:43 PM IST
కొండగట్టు ఆలయంలో నిండు అమావాస్య రోజు నాగుపాము మృతి.. దేనికి సంకేతం?
Image Credit: Kondagattu King Cobra

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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కొండగట్టు ఆలయంలో నిండు అమావాస్య రోజు నాగుపాము మృతి.. దేనికి సంకేతం?
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