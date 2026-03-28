  • Liquor Scam: సీసా మారిందో.. మందు మారిందో? ట్యూబోర్గ్ సీసాకు కింగ్ ఫిషర్ స్టిక్కర్..

Karimnagar Liquor News: తాజాగా కేశవపట్నంలోని ఓ మందు బాబుకు వింత అనుభవం ఎదురయింది.. అయితే సదరు వ్యక్తి కింగ్ ఫిషర్ బీర్ కొనుగోలు చేయగా.. అతనికి వేరే బ్రాండ్ సీసపై కింగ్ ఫిషర్ బీర్ స్టిక్కర్ వేసి విక్రయించారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:33 PM IST

Karimnagar Liquor Telugu News: మందుబాబులు సాధారణంగా బ్రాండ్‌ను చూసి మురిసిపోతూ ఉంటారు.. కానీ కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ మందు బాబుకి ఎదురైన అనుభవం చూస్తే అసలు మనం తాగేది ఏ బ్రాండ్? అన్న అనుమానం తప్పకుండా కలుగుతుంది. శంకరపట్నం మండలం కేశవపట్నం లోని వైన్ షాపులో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక కంపెనీ సీసాకు మరో కంపెనీ స్టిక్కర్ను అంటించి విక్రయించడంతో ఆ మందు బాబు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు..

కేశవపట్నంలోని ఓ వైన్ షాప్ కు వెళ్లిన ఒక వ్యక్తి తనకి ఇష్టమైన కింగ్ ఫిషర్ లైట్ బీర్ను కొనుక్కొని చేశాడు.. చేతిలోకి తీసుకొని చూస్తే.. అతనికి గందరగోళం మొదలైంది. అలాగే ఆ సీసన్ గమనించగా.. అది కింగ్ ఫిషర్ సీసానే కాదు.. అదొక ట్యూబోర్గ్ కంపెనీకి చెందిన సీసా అని తెలిసి వచ్చింది.. కానీ దానిపై మాత్రం కింగ్ ఫిషర్ స్టిక్కర్ అతికించి విక్రయిస్తున్నారు. ఇది చూసిన సదరు వినియోగదారుడు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయాడు..

మద్యం వ్యాపారులు ఇంత బహిరంగంగా మోసాలకు పాల్పడుతున్న.. నాణ్యతలేని లేదా మిస్సింగ్ చేసిన మద్యాన్ని అంటగడుతున్న పట్టించుకునే నాధుడే లేడని స్థానిక మందుబాబులు మండిపడుతున్నారు.. ఒక బ్రాండ్ సీసాకు... మరో బ్రాండ్ స్టిక్కర్ వేసి అమ్ముతున్నారంటే లోపల ఉన్న మద్యం అసలు ఏ కంపెనీదో? అది తాగితే ప్రాణాలకు గ్యారెంటీ ఉంటుందో లేదో ఎవరికి తెలుసు? అని మందుబాబులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  వైన్ షాప్ యాజమాన్యం లాభాల కోసం ఇలాంటి చేష్టాలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపిస్తున్నారు..

జిల్లా ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు కేవలం మామూళ్ల మత్తులో మునిగిపోయి.. క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలను గాలికి వదిలేసారని విమర్శలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి.. నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి బాటిల్ స్కాన్ చేసి విక్రయించాలి.. కానీ ఇలాంటి మిక్స్డ్ బాటిల్లు మార్కెట్లోకి ఎలా వస్తున్నాయని మందుబాబులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.. ఇప్పటికైనా జిల్లా ఉన్నత అధికారులు స్పందించి.. కేశవపట్నం లోని సదరు వైన్ షాపుపై విచారణ జరిపి కఠిన.. అలాగే జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టాలని డిమాండ్లు చేస్తున్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

