Kondagattu: అంజన్న క్షేత్రానికి అరుదైన గౌరవం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ దివ్య భారత్ జాబితాలో కొండగట్టు!

Kondagattu Anjanna Temple: కొండగట్టు అంజన్నకు ఒక అరుదైన గౌరవం దక్కింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం దివ్యభారత్ పుస్తకంలో కొండగట్టుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రచురించింది. దీని కారణంగా ఈ అంజన్న ఆలయానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 29, 2026, 02:34 PM IST

Kondagattu Anjanna Temple News: తెలంగాణలోని అత్యంత శక్తివంతమైన పుణ్యక్షేత్రంగా పేరున జగిత్యాల జిల్లాలోని కొండగట్టు అంజన్న ఆలయానికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది.. భారత ప్రభుత్వ మేధోమథన సంస్థ (Think Tank) నీతి ఆయోగ్‌ తాజాగా ప్రచురించిన దివ్యభారత్ పుస్తకంలో ఈ క్షేత్ర విశేషాలను అందించడం విశేషం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల జాబితాలో అంజన్న ఆలయానికి చోటు లభించడం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకే గర్వకారణం.. ఈ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. ఇక్కడ కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా ఎలాంటి సమస్యలైనా తొలగిపోతాయని ఒక నమ్మకం..

దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులకు భారతదేశంలోని అపురూపమైన సాంస్కృతితో పాటు ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రాంతాల గురించి సమగ్ర అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో నీతి అయోగ్ ఈ పుస్తకాన్ని రూపొందించింది. విభిన్న రాష్ట్రాల నుంచి ఎంపిక చేసిన కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలను మాత్రమే ఇందులో చేర్చారు.. ఈ ఘనతను మన కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దక్కించుకోవడం తెలంగాణ ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి నిదర్శనం..

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎన్నో చారిత్రక, పురాతన ఆలయాలు ఉన్నప్పటికీ.. కేవలం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి క్షేత్రానికే ఈ ప్రతిష్టాత్మక పుస్తకంలో చోటుదక్కడ గర్వకారణం.. హనుమంతుడు సంజీవని పర్వతాన్ని తీసుకెళ్తున్న సమయంలో ఒక భాగం ఇక్కడ పడిందని పురాణ గాధలు చెబుతూ ఉంటాయి.. చుట్టూ కొండలతో పాటు ఆకుపచ్చని ప్రకృతి మధ్య కొలువైన ఈ ఆలయం పర్యాటక ప్రాంతంగా కూడా ఎంతో విశిష్టమైంది.. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాదిమంది భక్తులు ఇక్కడికి తరలివస్తు ఉంటారు.

నీతి అయోగ్ ప్రచురణలో చోటుదక్కడ వల్ల ఈ క్షేత్రం గురించి జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం లభిస్తుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో విదేశీ పర్యటకుల రాకలు పెరగడమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆలయ అభివృద్ధికి మరిన్ని నిధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొండగట్టు ఆలయ అభివృద్ధి కోసం వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులు చేసిన నేపథ్యంలో.. కేంద్ర సంస్థ నుంచి లభించిన ఈ గుర్తింపు అంజన్న క్షేత్ర అభివృద్ధికి మరింత సహాయపడుతుందని ఆలయ కమిటీతో పాటు భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

