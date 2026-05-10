/Kondagattu: కొండగట్టులో మొదలైన అంజన్న పెద్ద జయంతి వేడుకలు.. భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న క్షేత్రం!

Kondagattu Anjanna Pedda Jayanti 2026: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం, భక్తుల ఇష్టాదైవం కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిలో హనుమాన్ పెద్ద జయంతి వేడుకలు నేటి నుంచి అంగరంగ వైభవంగా మొదలయ్యాయి.. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాకుండా పురుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో అంజన్న క్షేత్రం జైశ్రీరామ్.. జై హనుమాన్ నామస్మరణతో మారు మోగింది.. పెద్ద జయంతి సందర్భంగా ఈ సమయంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు.. కాబట్టి ఆలయ అధికారులు భక్తులకు ఎలాంటి కష్టాలు కలగకుండా ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మూడు రోజులపాటు అత్యంత వైభవంగా జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మొదటి రోజు ఒక ముఖ్య ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.. భద్రాచలం శ్రీ సీతారాముల ఆలయం నుంచి వచ్చిన పట్టు వస్త్రాలను స్వామివారికి సమర్పించే కార్యక్రమం భక్తుల భక్తి శ్రద్దల మధ్య సాగింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం ఈ పట్టు వస్త్రాలను తలమీద పెట్టుకొని మంగళ వాయిద్యాలు, డప్పు చప్పుల మధ్య ఊరేగింపుగా వచ్చి స్వామివారికి సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. క్షేత్ర అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని.. ఒక్క భక్తుడికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు..
ఉత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకర్షింపచేశాయి.. స్థానిక, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన తీరు అందర్నీ ఆకట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేసరి సందడి వేషాధారణలో చిన్నారులు చేసిన నృత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.. పెద్ద జయంతి సందర్భంగా 41 రోజుల హనుమాన్ దీక్షను చేపట్టిన మాలదారులు పెద్ద సంఖ్యలో కొండగట్టుకు చేరుకుంటున్నారు..
స్వామివారికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలయ అధికారులతో పాటు పోలీసులు ప్రతిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన క్యూలైన్లలో భక్తులకు మంచినీటితో పాటు మజ్జిగ సౌకర్యాలను కల్పించినట్లు కూడా సమాచారం.. మరో రెండు రోజులపాటు ఈ ఉత్సవాలు కొనసాగుతాయి. రేపు స్వామివారికి విశేష అభిషేకంతో పాటు ఎల్లుండి పూర్ణ హారతితో ఈ వేడుక ముగుస్తుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక సంబరంతో కొండగట్టు పరిసర ప్రాంతాలని పండగ వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి..
