Kondagattu: హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా కొండగట్టుకు పోటెత్తిన భక్తులు..

Kondagattu: జగిత్యాల జిల్లాలో కొండగట్టు అంజన్న స్వామి జయంతి  ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.  హనుమాన్ మాలదారులు మాల విరమణ చేసేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి అంజన్న క్షేత్రంకు తరలివస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండగట్టు కాషాయమయం అయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:43 PM IST

Hanuman Devotees Rush in Kondagattu: హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా స్వామి దీక్ష తీసుకున్న హనుమాన్ భక్తులు ఒక్కొక్కరుగా కొండగట్టుకు చేరుకోవడంతో కొండగట్టు పరిసరాలు కాషాయ వర్ణ శోభిత మైంది.  వివిధ జిల్లాల నుంచి దీక్షకులు పాదయాత్రగా కొండగట్టుకు చేరుకుంటున్నారు. రాత్రి నుంచి సుమారు లక్షల మంది భక్తులు హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది. హనుమాన్ దీక్ష పరులు, సాధారణ భక్తులు కాలినడకన కొండగట్టు చేరుకొని స్వామివారి దర్శించుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి తరలి భక్తులు తరలిరావడంతో అంజన్న క్షేత్రం రామనామ జపంతో మారు మోగుతోంది.

ఈ వేడుకకు సుమారు 3 లక్షల మంది భక్తులు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. హనుమాన్ దీక్ష తీసుకున్న భక్తులు కొన్ని రోజుల కిందటి నుంచే ఆలయానికి చేరుకోవడం ప్రారంభించారు, పాదయాత్రగా కూడా కొందరు వస్తున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్, ఇతర జిల్లాల నుండి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శించుంకుంటున్నారు. క్యూ లైన్లు హనుమాన్ దీక్షా స్వాములతో నిండిపోయాయి. జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ మాల విరమణలు కూడా జరుగుతున్నాయి.

41 రోజులపాటు కఠిన దీక్షలు చేపట్టిన స్వాములు కొండగట్టుకు చేరుకొని.. అంజన్నకు ఇరుముడులు సమర్పిస్తున్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు క్యూ లైన్లలో నిల్చుంటున్నారు. జైశ్రీరామ్, జై హనుమాన్ అనే నామస్మరణతో కొండగట్టు మార్మోగుతోంది. కొండగట్టు లో వెలసిన అంజన్నా.. మీ అండా దండా మాకుండాలని, పూలూ పండ్లు కొబ్బరికాయలు పలహారాలు మీకు తెస్తిమయ్యా అంటూ స్వాములు పాటలు పాడుతున్నారు. 

భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. కొండగట్టుపై వాహనాల రాకపోకలపై పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు. ఘాట్ రోడ్లలో ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. నిరంతరం నిఘా పెడుతున్నారు.  జాతరను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు పోలీసులు వేయి మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించి కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధాన ద్వారం, పార్కింగ్ స్థలాలు, ఇతర ప్రాంతాలతో సహా ఆలయ ప్రాంగణంలో బాంబు, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు తనిఖీలు నిర్వహించాయి.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

