Kondagattu: కేసరి వర్ణంగా మారిన కొండగట్టు గుట్ట.. కిలోమీటర్ల మేర క్యూ!

Kondagattu Latest Telugu News: జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి సన్నిధి భక్తులతో కిటకిట లాడుతోంది. చిన్న హనుమాన్ జయంతి పండుగను పురస్కరించుకొని రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చిన హనుమాన్ దీక్ష పరులతో కొండగట్టు పరిసరాలన్నీ కేసరి వర్ణంగా మారాయి.. ప్రతి ఏడాది కొండగట్టులో హనుమాన్ జయంతి ఎంతో ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈసారి కూడా దీక్షాపరులతో హనుమాన్ జయంతి ఘనంగా జరగబోతున్నట్లు ఆలయ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు..
41 రోజులపాటు కఠిన దీక్షలు చేపట్టిన స్వాములు.. శనివారం తెల్లవారుజాము నుంచే కొండగట్టుకు చేరుకోవడం ప్రారంభించారు. తమ ఆరాధ్య దైవమైన అంజనకు ఇరుముడులు సమర్పించి.. మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్ లలో వేచి ఉన్నారు. జైశ్రీరామ్.. జై హనుమాన్ అనే నామస్మరణతో కొండగట్టు పై ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఏర్పడింది. కొండపై భారీ ఎత్తున స్వాములు ఉండడంతో.. కేసరి వర్ణంగా మారిపోయింది..
దీక్షపరుల తాకిడిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలయ అధికారులతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లను చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీక్ష పరులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఆలయ ఆవరణంలోని ప్రత్యేకమైన ఇరుముడి సమర్పణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎండ తీవ్రత దృశ్య క్యూ లైన్ లో ఉన్న భక్తులకు నిరంతరం మంచినీరుతో పాటు మజ్జిగ సరఫరా కూడా చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో ప్రత్యేకమైన అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా కొనసాగుతాయి. అలాగే అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలతో పాటు ఆంబులెన్స్ సేవలను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొండగట్టు పై వాహనాల రాకపోకలపై పోలీసులు ప్రత్యేకమైన ఆంక్షలు కూడా విధించినట్లు తెలుస్తోంది. ఘాటు రోడ్లలో ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. జిల్లా ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేసి.. కొన్నిచోట్ల ప్రత్యేకమైన సీసీ కెమెరాలు ద్వారా పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తమ కష్టాలను తీర్చి.. కొంగుబంగారంగా విరాజిల్లే కొండగట్టు అంజన్న ను దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.. ఏడాది దీక్షపరుల సంఖ్య గతంతో పోలిస్తే మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు మరిన్ని అదనపు ఏర్పాట్లు చేయాలని భక్తులు కోరుతున్నారు..
Also Read: Saleshwaram: రేపటి నుంచే సలేశ్వరం జాతర.. తెలంగాణ అమరనాథ్ యాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
